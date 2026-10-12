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Malõgina parandas taas karjääri parimat edetabelikohta

Tennis
Elena Malõgina
Elena Malõgina Autor/allikas: Caldas da Rainha Ladies Open/Facebook
Tennis

Eesti esireket Elena Malõgina parandas värskes naiste tennise maailma edetabelis taas enda karjääri parimat kohta.

Malõgina kerkis kolm kohta ja paikneb nüüd 265. real. Sel nädalal peaks Malõgina mängima Birminghamis W35 kategooria ITF-i turniiril.

Maileen Nuudi tõusis 16 kohta ja asub nüüd 968. positsioonil, seejuures lisanduvad äsjase W15 ITF-i turniirivõidu eest teenitud 15 punkti järgmises edetabelis. Elizabeth Jürna tõusis 1429. ja Carol Plakk 1504. kohale.

Edetabeli kaks esimest on jätkuvalt Jelena Rõbakina ja Arina Sabalenka, esimest korda tõusis kolmandaks neutraalse lipu all mängiv Mirra Andrejeva, lükates ameeriklannad Jessica Pegula ja Coco Gauffi vastavalt neljandaks ja viiendaks. Kuuendaks kerkis ukrainlanna Elina Svitolina ja seitsmendaks tšehhitar Karolina Muchova, teine tšehhitar Linda Noskova langes kaheksandaks. Üheksandal kohal jätkab poolatar Iga Swiatek ja kümnes on endiselt ukrainlanna Marta Kostjuk.

Äsja Pekingis WTA 1000 kategooria turniiri võitnud hiinlanna Zheng Qinwen tõusis 31 kohta ja on nüüd 23. real.  

Toimetaja: Maarja Värv

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