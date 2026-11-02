X!

Zverev tõusis uueks maailma esireketiks, Glinka taas Eesti esinumber

Tennis
Alexander Zverev
Alexander Zverev Autor/allikas: SCANPIX/Dubreuil Corinne/ABACA
Tennis

Värskelt avaldatud tennise maailma edetabelis vahetus liider, kui Alexander Zverevist sai 30. ATP karusselli esinumber läbi ajaloo.

Tänavu nii Prantsusmaa kui USA lahtised võitnud Zverev möödus esmaspäeval maailma edetabelis Jannik Sinnerist, kes on alates Wimbledoni slämmiturniirist põlvevigastuse tõttu pidanud väljakutelt eemal olema. Viimati oli Saksamaa mees maailma esireketiks aasta 1991, kui seda suutis Boris Becker.

Sinneri järel on tabelis kolmandal kohal Carlos Alcaraz, neljas Ben Shelton, viis Daniil Medvedev ja kuues Flavio Cobolli. Felix Auger-Aliassime langes esikümnest välja 13. positsioonile, Rafael Jodar kerkis kümnendaks ja tegi sellega ajalugu: temast sai esimene mees, kes oma debüüthooajal ATP karussellil kohe jõudnud ka esikümnesse.

Tähelepanuväärne muutus toimus tabelis ka Eesti tennisistide jaoks. Daniil Glinka langes neli kohta ja on nüüd maailma edetabelis 161. real, aga Mark Lajal kukkus 13 kohta 167. positsioonile ehk Glinkast sai taas Eesti esireket. 12 kohta langenud Markus Mölder on nüüd maailma 878. reketiks, Oliver Ojakäär tõusis 81 positsiooni ja on 1041. ning Kristjan Tamm (-72) 1118.

Naiste maailma esireketina jätkab Jelena Rõbakina, kellele järgnevad Arina Sabalenka ja Mirra Andrejeva. Kohad vahetasid ameeriklannad Coco Gauff ja Jessica Pegula, kuues on Elina Svitolina, seitsmes Karolina Muchova ning Iga Swiatekist mööda kaheksandaks kerkis Linda Noskova.

Eesti naisi kuulub WTA tabelisse kolm. Elena Malõgina langes 15 kohta ja on nüüd 301. kohal, kolm kohta kerkinud Maileen Nuudi on 812. ja Elizabeth Jürna 1434.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

tenniseuudised

15:57

Zverev tõusis uueks maailma esireketiks, Glinka taas Eesti esinumber

12:36

Wawrinka hüvastijätuturniiri võitis Vacherot, Viinis teenis trofee Alcaraz

31.10

Malõgina pidi finaalis leppima kaotusega

31.10

Anikina vägev teekond lõppes poolfinaalis

31.10

Tamm saavutas paarismängus karjääri kuuenda turniirivõidu

30.10

Alcaraz jätkas Viinis võidukalt, Zverev loovutas vaid kaks geimi

30.10

14-aastane Anikina alistas Rootsis maailma 237. reketi

30.10

Federeri koduõuel kaotanud Djokovici ähvardab aastalõputurniirilt eemale jäämine

30.10

Tamm jõudis sel aastal neljandat korda paarismängus finaali

30.10

Zverevist saab maailma esireket järgmisel esmaspäeval

29.10

Malõgina ei pääsenud Glasgow's veerandfinaali

29.10

Neel ja Olmos langesid Tokyos konkurentsist

29.10

Tamm jõudis Singapuris paarismängu poolfinaali

29.10

Heas hoos Anikina sai Rootsis ka teise ülikindla võidu

28.10

Glinka alistus esimese asetusega vastasele

multimeedia

sport.err.ee uudised

17:44

Kullamäe koduklubi pidi Partizani paremust tunnistama

17:08

Vigastuspausi lõpetanud mängujuht sai pärast esimest viset uuesti viga

16:33

Runin sai meresõudmise rannasprindi olümpiadebüüdil 11. koha

15:57

Zverev tõusis uueks maailma esireketiks, Glinka taas Eesti esinumber

15:29

Rein Taaramäe ei jätka Jaapani profitiimis

14:59

Pertens vedas Puijo Soomes võiduni, Cicettilt Ungaris särav esitus

14:41

Eesti kümnevõistlejate kange konkurent keskendub OM-il kaugushüppele

13:59

Selgusid korvpallikoondise kandidaadid mängudeks Prantsusmaa ja Soomega

13:40

Võimsas hoos McDavid jätkab NHL-is rekordite ületamist

12:58

Juul teenis trekisõidu MM-ilt paralümpiaks väärtuslikke reitingupunkte

12:36

Wawrinka hüvastijätuturniiri võitis Vacherot, Viinis teenis trofee Alcaraz

11:51

NBA: Boston teenis viienda järjestikuse võidu, Doncic säras taas

11:23

Spordi kannatusi nautiv Nabi Los Angelese OM-ist: võib-olla on veel jaksu!

10:19

Üle pika aja 90 minutit mänginud Paalberg andis kaks väravasöötu

09:25

Paidele piisab viimases voorus ajalooliseks meistritiitliks ka viigist

08:59

Antonellist sai aegade noorim vormel-1 maailmameister

08:17

Eesti käsipallikoondis alustab EM-valiksarja raskete katsumustega

01.11

Taas rekordi püstitanud Petrõkina tegi treenerile ilusa sünnipäevakingi

01.11

Cyclo-crossi Eesti meistriteks tulid Lõiv ja Mõttus

01.11

Teigamägi: laske sportlastel sporti teha

loetumad

01.11

Kergejõustiku Euroopa meister suri vaid 34-aastaselt

01.11

Taas rekordi püstitanud Petrõkina tegi treenerile ilusa sünnipäevakingi

01.11

Rekordilähedane vabakava tõstis Mihhail Selevko GP-etapil pjedestaalile Uuendatud

31.10

Isiklikku rekordit parandanud Petrõkina oli GP-etapil lühikavas kolmas

01.11

Hõbeda nimel heitlev Flora teenis Narva Transi üle võidu Uuendatud

08:59

Antonellist sai aegade noorim vormel-1 maailmameister

01.11

Esimest korda maratoni jooksnud Almgren sai New Yorgis esikoha

01.11

Üleplatsimees Jõesaar ei päästnud koduklubi kaotusest

01.11

BC Pärnu alistas kodupubliku ees valitseva meistri

01.11

Teigamägi: laske sportlastel sporti teha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo