Zverev tõusis uueks maailma esireketiks, Glinka taas Eesti esinumber

Tänavu nii Prantsusmaa kui USA lahtised võitnud Zverev möödus esmaspäeval maailma edetabelis Jannik Sinnerist, kes on alates Wimbledoni slämmiturniirist põlvevigastuse tõttu pidanud väljakutelt eemal olema. Viimati oli Saksamaa mees maailma esireketiks aasta 1991, kui seda suutis Boris Becker.

Sinneri järel on tabelis kolmandal kohal Carlos Alcaraz, neljas Ben Shelton, viis Daniil Medvedev ja kuues Flavio Cobolli. Felix Auger-Aliassime langes esikümnest välja 13. positsioonile, Rafael Jodar kerkis kümnendaks ja tegi sellega ajalugu: temast sai esimene mees, kes oma debüüthooajal ATP karussellil kohe jõudnud ka esikümnesse.

Tähelepanuväärne muutus toimus tabelis ka Eesti tennisistide jaoks. Daniil Glinka langes neli kohta ja on nüüd maailma edetabelis 161. real, aga Mark Lajal kukkus 13 kohta 167. positsioonile ehk Glinkast sai taas Eesti esireket. 12 kohta langenud Markus Mölder on nüüd maailma 878. reketiks, Oliver Ojakäär tõusis 81 positsiooni ja on 1041. ning Kristjan Tamm (-72) 1118.

Naiste maailma esireketina jätkab Jelena Rõbakina, kellele järgnevad Arina Sabalenka ja Mirra Andrejeva. Kohad vahetasid ameeriklannad Coco Gauff ja Jessica Pegula, kuues on Elina Svitolina, seitsmes Karolina Muchova ning Iga Swiatekist mööda kaheksandaks kerkis Linda Noskova.

Eesti naisi kuulub WTA tabelisse kolm. Elena Malõgina langes 15 kohta ja on nüüd 301. kohal, kolm kohta kerkinud Maileen Nuudi on 812. ja Elizabeth Jürna 1434.