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Glinka langes edetabelis 200 parema seast välja

Tennis
Daniil Glinka
Daniil Glinka Autor/allikas: Beatriz Ruivo/FPT
Tennis

Värskes tennise maailma edetabelis pidid nii Mark Lajal kui Daniil Glinka kohti loovutama.

Hooaja vigastuse tõttu varakult lõpetanud Lajal langes kolm kohta ja paikneb nüüd 164. real. Glinka aga kukkus koguni 42 positsiooni ja on nüüd 205. Suur langus tuli sellest, et Glinka kaotas eelmisel nädalal Prantsusmaal Orleans'is Challenger 125 turniiril avaringis, eelmisest aastast olid tal aga kaitsta Challenger 75 võidupunktid. Sel nädalal mängib Glinka Helsingis Challenger 125 turniiril, kus loosiõnn talle väga ei naeratanud – avaringis läheb ta vastamisi kuuendana asetatud ameeriklase Nishesh Basavareddyga (ATP 117.), kes jõudis äsja Orleans'is finaali, aga jäi seal kahes setis alla soomlasele Otto Virtanenile.

Markus Mölder kerkis edetabelis 873. reale, Kristjan Tamm tõusis koguni 165 kohta ja on nüüd 973. Oliver Ojakäär jätkab 1040. positsioonil.

Väike muudatus oli ka esikümnes. Esireketina jätkab Alexander Zverev Jannik Sinneri ja Carlos Alcarazi ees. Üheksandaks tõusis Taylor Fritz ja kümnendaks Rafael Jodar, lükates Alex de Minauri esikümnest välja 11. reale.

Naiste maailma esireketina jätkab Jelena Rõbakina, teiseks tõusis Mirra Andrejeva, lükates Arina Sabalenka kolmandaks. Esikümne tagumises otsas vahetasid omavahel kohad kaks tšehhitari – Linda Noskova tõusis seitsmendaks, Karolina Muchova langes kaheksandaks.

Eesti esinumber Elena Malõgina tõusis tagasi 300 parema sekka, kerkides kolm kohta, 299. reale. Maileen Nuudi tõusis kuus kohta ja on nüüd 812. Elizabeth Jürna tõusis 1433. kohale ja Carol Plakk sisenes tabelisse 1502. kohal.

Toimetaja: Maarja Värv

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