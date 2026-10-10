Matšpalli tõrjunud Glinka pääses karjääri neljandasse Challengeri finaali

Kui päev varem võitis Glinka veerandfinaalis Abedallash Shelbayhit (ATP 291.) 7:6 (7:2), 4:6, 6:3 kaks ja pool tundi kestnud mängu järel, siis laupäeval läks briti Jack Pinnington Jonesi (ATP 205.) 3:6, 7:6 (6), 6:2 alistamiseks vaja veel kuus minutit rohkem aega.

Avasetis jättis Glinka kolmandas geimis murdepalli kasutamata ning kaotas siis kohe oma servi. Eesti teine reket sai oma esimest servi sisse 58-protsendiliselt.

Teises setis murdis britt viiendas geimis, Glinka murdis kohe nulliga vastu, kuid kaotas siis seisul 4:4 servigeimi ning Pinnington Jonesil oli võimalus servida matšivõidule. Glinka läks geimi aga 40:0 juhtima, suutis vastu murda ning päästis siis seti kiires lõppmängus veel ka matšpalli.

Otsustavas setis langes briti tase märgatavalt, Pinnington Jonesi esimese servi õnnestumise protsent oli 40 ning oma teiselt servilt võitis ta 15 punktist vaid kolm. Glinka võitis oma servilt aga 84 protsenti mängitud punktidest.

Teise järjestikuse raske võidu teeninud Glinka läheb pühapäevases finaalis vastamisi neljanda asetusega hispaanlase Pedro Martineze (ATP 130.) ja serblase Laslo Djere (ATP 179.) vahelise kohtumise võitjaga. Kuigi praegu on mõlemad mehed maailma edetabelis teises sajas, on tegemist tugevate mängijatega. Hispaanlane kerkis poolteist aastat tagasi ATP tabelis 36. kohale, Djere on maailma edetabelis olnud ka 27. positsioonil.

See on Glinkale karjääri neljandaks Challengeri taseme finaaliks: mullu kaotas ta Prantsusmaal, aga teenis siis Kanadas Drummondville'is esimese selle taseme tiitli, tänavu jaanuaris kaotas ta Oeirase siseturniiri finaalis.