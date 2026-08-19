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Glinka alistas Kingstonis võimsa servi toel endise maailma 105. reketi

Tennis
Daniil Glinka
Daniil Glinka Autor/allikas: Mazovia Open/Facebook
Tennis

Eesti teine reket Daniil Glinka (ATP 160.) pääses Jamaicas Kingstonis toimuval Challenger 75 taseme turniiril veerandfinaali, kui alistas teises ringis Rootsi tennisisti Elias Ymeri (ATP 212.) 6:4, 6:3.

Glinkal õnnestus poolteist tundi kestnud kohtumise avageimis murda, kaotas siis kohe ise servi, aga parandas teise järjestikuse murdega vea ning pärast seda endisele maailma 105. reketile enam võimalusi ei jätnudki. Teises setis murdis Glinka viiendas ja üheksandas geimis.

Kui avasetis võitis Glinka oma servil mängitud 24 punktist 17, siis teises setis oli Eesti teine reket veatu: kõik 16 punkti kuulusid talle ja kogu mängu lõikes tähendas see, et oma servilt võitis Glinka 83 protsenti mängitud punktidest (33/40). Lisaks lõi ta kolm ässa, Ymer servis neli ässa, aga tegi ka kaheksa topeltviga. Rootsi tennisistil õnnestus Glinka üheksast murdepallist tõrjuda viis.

Kingstoni turniiri veerandfinaalis läheb Glinka vastamisi turniirile vabapääsme teeninud Max Purcelli ja Harold Mayot' vahelise kohtumise võitjaga. Austraallane asus sealjuures karjääri tipphetkel maailma edetabeli 40. real.

Toimetaja: Anders Nõmm

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