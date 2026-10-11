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Glinkal jäi Challengeri turniiri võit võtmata

Tennis
Daniil Glinka
Daniil Glinka Autor/allikas: Saint-Tropez Open/Facebook
Tennis

Eesti tennisemängija Daniil Glinka (ATP 178.) kaotas Hispaanias Villenas toimununud ATP Challenger 100 taseme turniiri finaalis serblasele Laslo Djerele (ATP 179.) 4:6, 4:6.

Esimeses setis jäi Glinka alguses murdega taha, tasakaalustas siis seisu 4:4-le, aga kaotas kohe oma pallingugeimi uuesti. Kümnendas geimis ei suutnud ta setti päästa.

Teises setis kujunes otsustavaks seitsmes geim, kus Glinka kaotas taas oma servi. Seejuures oli ta senise seti jooksul raisanud kolm murdepalli. 4:5 taga olles asus Djere ka punktidega 40:0 juhtima ja realiseeris teise matšpalli.

31-aastane Djere oli oma esimesel servil väga kindel: see õnnestus 75-protsendiliselt ja ta haaras esimeselt servilt 81 protsenti punktidest. Glinka vastavad näitajad olid 64 ja 69 protsenti.

Karjääri jooksul neljal korral Challengeri finaali jõudnud Glinka on neist võitnud vaid ühe: 2025. aasta novmebris Kanadas Drummondville'is. Nii mullu Prantsusmaal, kui ka tänavu Portugalis ja nüüd Hispaanias tuli finaalis kaotus vastu võtta.

Küll aga sai turniirivõidu Maileen Nuudi (WTA 984.). Ungaris Szekesfehervaris toimunud ITF-i W15 taseme jõuproovil alistas ta finaalis kohaliku mängija Lujza Bevizi 6:3, 6:2. Ta on varem võitnud kaks sama kategooria turniiri, aga mõlemad esikohad jäävad juba 2022. aastasse.

Toimetaja: Siim Boikov

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