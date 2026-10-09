Glinka sai raske võidu ja jõudis poolfinaali

Esimeses setis oli Jordaania mängijal seisul 6:5 kasutada kaks sett-palli, aga Glinka tõrjus need mõlemad, asus kiiret lõppmängu juhtima 5:0 ja võitis nii avaseti.

Teises setis murdis Shelbayh juhtima 5:4 ja asus ka järgmises geimis ette 40:0 ning Glinka ei suutnud enam ülimalt keerulisest seisust väljuda.

Otsustava seti alguses jäi Glinka murdega taha, aga tasakaalustas kohe seisu ja murdis siis 6:4 juhtima. Kuigi järgnevas geimis oli jordaanlasel kaks murdepalli, siis Glinka mängu käest ei lasknud.

Nelja parema hulgas ootab Glinkat britt Jack Pinnington Jones (ATP 205.), kellega ta kohtus kolm aastat tagasi Roehamptonis ja pidi siis kahes tasavägises setis alla vanduma.