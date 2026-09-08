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Lajal alustas Prantsusmaal kindla võiduga

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: Rafa Nadal Academy/Instagram
Tennis

Eesti esireket Mark Lajal jõudis Prantsusmaal Cassis's peetaval ATP Challenger 75 kategooria tenniseturniiril kindla võiduga teise ringi.

Turniiril neljandana asetatud Lajal (ATP 152.) alistas tund ja 13 minutit kestnud kohtumises 6:3, 6:3 vabapääsmega põhiturniirile koha saanud 17-aastase prantslase Lenny Couturier' (ATP 1906.).

Lajal servis mängu jooksul kuus ässa ja tegi viis topeltviga, Couturier sai kirja ühe ässa ja ühe topeltvea. Lajali esimese servi õnnestumisprotsent oli 67 ja ta võitis esimeselt servilt 84 protsenti punktidest, noore prantslase vastavad näitajad olid 52 ja 77.

Lajal realiseeris viiest murdevõimalusest kolm ja päästis mõlemad murdepallid, mille Courturier teenis. Äralöökidest võitis Lajal 15 ja vastane üheksa punkti, lihtvigu kogunes Eesti esireketil 21 ja vastasel 32. Mängitud punktidest võitis Lajal 62 ja Couturier 44.

Teises ringis läheb Lajal vastamisi prantslase Sascha Gueymard Wayenburgiga (ATP 332.).

Cassis's mängib ka Eesti teine number Daniil Glinka (ATP 156.), kes kohtub teises ringis prantslase Mathys Erhardiga (ATP 339.). Glinkal on turniiril viies paigutus.

Toimetaja: Maarja Värv

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