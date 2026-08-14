Lajal jäi Masters-turniiril maailma 51. reketile kindlalt alla

Lajal võitis 34 minutit kestnud avasetis neli oma servigeimi nulliga, aga sellest ei piisanud, sest matši esimeses geimis suutis Cerundolo ära kasutada teise murdepalli. Lajali esimese servi õnnestumise protsent oli 78, ta võitis oma servil mängitud 22 punktist 18, aga Eesti esireketil ei avanenud ka ühtegi murdepalli.

Teise seti avageimis oli Lajal oma servil 40:15 ees, ent argentiinlane suutis geimi ikkagi enda kasuks kallutada ja sarnaselt avasetile kohe murdega alustada. Viiendas geimis tõrjus Lajal kolm argentiinlase murdepalli, aga taas ise oma võimaluseni ei jõudnud ja nii võitis mängu Cerundolo.

Tund ja 24 minutit kestnud kohtumise jooksul servis eestlane viis ässa, teises setis langes tema esimese servi õnnestumise protsent 54-le ning vastasel juba 39-le.

Cincinnati turniiri teises ringis läheb argentiinlane vastamisi 25. asetatud prantslase Arthur Rinderknechiga, selle paari võitja läheb kolmandas ringis vastamisi kas maailma neljanda reketi Felix Auger-Aliassime'iga või endise kolmanda reketi Stefanos Tsitsipasega.