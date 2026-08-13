Lajal murdis kõrgeima kategooria ATP turniiril põhitabelisse

Eesti esireket Mark Lajal (ATP 157.) jõudis esimest korda oma karjääris kõrgeima kategooria ATP turniiril põhitabelisse, kui alistas Cincinnati Mastersi kvalifikatsiooni otsustavas ringis Austraaliat esindava Aleksandar Vukici (ATP 101.) 6:7 (3), 6:3, 6:4.

Lajal murdis esimeses setis seisul 5:5 Vukici pallingu, ent vastane suutis kohe järgmises geimis samaga vastata. Kiiret lõppmängu dikteeris Vukic, kes pääses juhtima 4:1 ja võitis lõpuks 7:3.

Teises setis tegi Lajal ainsa ja otsustava murde kuuendas geimis, teenides 6:3 setivõidu. Kolmandas setis piisas Eesti esireketile samuti ühest murdest ning ta vormistas 6:4 setivõidu esimeselt matšpallilt. Kohtumine kestis kaks tundi ja 28 minutit.

Lajal servis 21 ässa ja sooritas üheksa topeltviga, Vukici näitajad olid vastavalt 15 ja kolm. Äralööke kogunes Lajalil 37 ja Vukicil 36, lihtvigu sai Lajal kirja 39 ja Vukic 32. Lajal realiseeris viiest murdepallist kolm ning tõrjus vastase viiest murdevõimalusest neli. Kõikidest mängitud punktidest võitis Lajal 105 ja vastane 98.

Eesti tennisist mängis viimati Mastersi turniiril põhitabelis 14 aastat tagasi, kui Jürgen Zipp osales Toronto tippturniiril, kus kaotas avaringis itaallasele Flavio Cipollale 1:6, 2:6.

Lajali vastane Cincinnati Mastersi põhitabelis ei ole veel teada. Kuna maailma esireket Jannik Sinner ja tiitlikaitsja Carlos Alcaraz (ATP 2.) jäävad vigastuste tõttu eemale, siis teenis esimese asetuse Alexander Zverev (ATP 3.).