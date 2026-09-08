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Glinka korjas võidu kahe setiga

Tennis
Daniil Glinka
Daniil Glinka Autor/allikas: Mazovia Open/Facebook
Tennis

Tennisist Daniil Glinka (ATP 156.) alustas Prantsusmaal Cassis'is toimuvat ATP Challengeri turniiril kahesetilise võiduga.

Mullu sel turniiril finaali jõudnud Glinka kohtus esmaspäeval avaringis britt Ryan Penistoniga (ATP 455.), kellest sai kaks tundi kestnud mängus jagu 7:6 (2), 6:2.

Viienda asetusega eestlane mängib järgmises ringis kas Mathys Erhardi (ATP 339.) või läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile jõudnud Benjamin Pietriga (ATP 786.).

Samal turniiril osaleb ka Mark Lajal (ATP 152.), kes sai neljanda asetuse. Tema läheb teisipäeva pärastlõunal esimeses ringis vastamisi prantslase Lenny Couturier'ga (ATP 1906.).

Toimetaja: Henrik Laever

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