Glinka korjas võidu kahe setiga

Samal turniiril osaleb ka Mark Lajal (ATP 152.), kes sai neljanda asetuse. Tema läheb teisipäeva pärastlõunal esimeses ringis vastamisi prantslase Lenny Couturier'ga (ATP 1906.).

Viienda asetusega eestlane mängib järgmises ringis kas Mathys Erhardi (ATP 339.) või läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile jõudnud Benjamin Pietriga (ATP 786.).

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