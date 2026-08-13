Lajal jõudis Cincinnati Mastersil põhiturniirist võidu kaugusele

Kvalifikatsiooni avaringis alistas Lajal (ATP 157.) kaks ja pool tundi kestnud kohtumises 5:7, 6:4, 6:3 valikvõistlustel 17. asetatud tšehhi Dalibor Svrcina (ATP 111.). Seejuures teises setis jäi Lajal murdega 1:3 taha, aga sai murde kohe tagasi ja murdis uuesti seti lõpus. Ka otsustavas setis jäi Lajal 0:2 taha, aga võitis siis viis geimi järjest. Seejärel kaotas ta küll enda servigeimi, aga vastas ka ise murdega ja vormistas võidu esimesel matšpallil.

Lajal servis kuus ässa ja tegi viis topelviga, Svrcina sai kirja kaks ässa ja viis topeltviga. Äralöökidest teenis Lajal 20 ja Svrcina 26 punkti, lihtvigu kogunes Lajalil 38 ning tšehhil 48. Mängitud punktidest võitis Lajal 100 ja vastane 91. Lajal realiseeris 11 murdevõimalusest kaheksa, Svrcina suutis 14 murdepallist ära kasutada kuus.

Kvalifikatsiooni otsustavas ringis läheb Lajal vastamisi 12. paigutusega Austraaliat esindava Aleksandar Vukiciga (ATP 101.), kes sai 6:3, 7:6 (4) jagu vabapääsmega turniirile koha saanud ameeriklasest Darwin Blanchist (ATP 221.).

Varem pole Lajal ja Vukic omavahel mänginud.