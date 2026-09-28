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Kristjan Kanguri poeg Robert debüteeris Itaalia kõrgliigas

Korvpall
Robert Kangur
Robert Kangur Autor/allikas: ERR
Korvpall

Eesti korvpallur Robert Kangur debüteeris Itaalia kõrgliigas, kus tema klubi Varese jäi kodus alla Euroliiga meeskonnale Bologna Virtusele 69:90 (21:26, 18:21, 19:21, 11:22).

17-aastane mängumees sai platsile minutiks, tegi selle jooksul ühe vaheltlõike, ühe pallikaotuse ja ühe vea. Tavapäraselt mängib Kristjan Kanguri poeg Varese süsteemis madalamal tasemel, kuid trenni teeb koos esindusmeeskonnaga.

Tänavu jaanuaris kirjeldas ta intervjuus ERR-ile oma olukorda Vareses järgnevalt: "Sõlmisin nelja aasta lepingu, hetkel käib teine. Pärast seda on kaks aastat veel ja saan mängijapassi kätte, millega läheksin Itaalia võistkondades kirja Itaalia mängijana. See oleks väga suur valuuta. Pärast seda, kui head pakkumised ja variant on, siis ikka Ameerika poole."

Just USA ülikooliliigat seab ta oma järgmiseks sihiks. "Ma arvan, et ülikoolivalik on eriti tänapäeva noortele väga-väga hea valik," usub ta. "Eriti see, et saad korraga teha kahte asja: nii seda sporti, mida armastad, kui ka kooli poolt. Elu läheb pärast korvpalli edasi."

Varese parim oli mängus Virtusega Davide Alviti, kes viskas 14 punkti. Võitjate kasuks tõid 17 punkti Derrick Alston juunior ja Tommaso Baldasso. Tegemist oli mõlema klubi jaoks ühtlasi liigahooaja avamänguga.

Toimetaja: Siim Boikov

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