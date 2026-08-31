X!

Tiit Karuksi kuukommentaar: ROK-i heitlikkus, Coe põhimõttekindlus

Arvamus
Sebastian Coe
Sebastian Coe Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance/BEAUTIFUL SPORTS
Arvamus

Meenutagem, et Rahvusvaheline Olümpiakomitee taastas 7. juulil toimunud istungil Venemaa ja Valgevene olümpiakomiteede liikmesuse. Otsuse aluseks oli õiguskomisjoni analüüs. Kõnealust otsust põhjendati asjaoluga, et Venemaa Olümpiakomitee liikmeskonda ei kuulu enam ühtegi Ukraina okupeeritud aladel asuvat spordiorganisatsiooni ja saadi lubadus, et seal ei toimu Venemaa olümpiaorganisatsiooni edasist tegevust, kirjutab teenekas spordiajakirjanik Tiit Karuks oma kuukommentaaris.

Venemaa ja Valgevene ametnikke ei tohi võistlustele kutsuda ning lippude, hümnide ja muude rahvuslike tunnuste kasutamine sõltub iga konkreetse rahvusvahelise alaliidu otsusest.

Ja küllap teame sedagi, et Eesti ja teiste Balti riikide olümpiakomiteed mõistsid selle otsuse hukka kui olümpialiikumise põhiväärtustega vastuolus oleva.

Mulle tundub, et ROK valmistub kõnealuse otsusega nii mõnegi rahvusvahelise alaliidu toel vaikselt ette Venemaa ja Valgevene sportlaste tõhusat naasmist 2028. aasta Los Angelese suvemängudele.

Eelmisel suveolümpial Pariisis 2024. aastal võistles 32 sportlast, kelle kuuluvuseks oli märgitud AIN (neutraalne individuaalsportlane). Võideti viis medalit – neli Valgevene, ühe Venemaa taustaga atleedid.

Pariisi olümpiaraamatus oli mul põhjust nentida: "Pariisi olümpial viibinute sõnul Venemaa ja Valgevene sportlaste järele puudust ei tuntud. Otse vastupidi – seda teemat polevat Pariisis puudutatud. Ja eiramine võis olla Putinile ja tema jüngritele üsna valus."

ROK-i vastuolulise tegevus foonil on sümpaatne rahvusvahelise kergejõustikuliidu ja selle presidendi Sir Sebastian Coe põhimõttekindlus. Hiljutist Birminghami EM-i jälgides ei tekkinud mõttealgetki, et Euroopa kergejõustik oleks venelasteta ja valgevenelasteta midagi kaotanud. Kaugel sellest: maestro Mondo Duplantise dirigeerimisel minnakse uhkelt ja kartmatult vastu Los Angelese suveolümpiale.

Säravaid isiksusi on tegutsemas ka Eesti kergejõustikus. Üks neist, juba 2012. aastal olümpiale jõudnud Rasmus Mägi toimetas Birminghami EM-il treenerina. Tundub, et 34-aastane Rasmus on oma karjääris jõudnud punkti, kus sportlaseaastad hakkavad jääma seljataha ja treeneriteekond on juba alanud.

Igatahes on Rasmus Mägi veenvalt tõestanud, et Eesti kergejõustiklane võib sekkuda suurde mängu ka jooksualal. Osalus neljal olümpial, neist kolmel – 2016., 2020. ja 2024. aastal – finaalikoht. Kaheksa hulgas ka kahel MM-il, EM-i hõbe 2014, neljas koht kümme aastat hiljem. Ja loomulikult on Rasmus Eesti rekordimees nii tõketega kui puhtas 400 meetris – ajad 47,82 ja 45,35.

Olles aastaid jälginud Rasmuse teekonda, tunnetanud, kui sügavuti ta sportlasena kõrgete tulemusteni viinud protsessi süüvis, julgen arvata, et teda ootavad ka otsingurikkad ja tulemuslikud treeneriaastad.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

sport.err.ee uudised

12:55

Mark Lajal alustas Nadali akadeemias kindla võiduga

12:26

Graveli EM-tiitlid läksid Taani ja Hollandisse, Pajur eliitmeeste seas 38.

11:53

Malõgina tõusis edetabelis kaheksa kohta

11:32

Maardu linnajooksu võitsid Karel ja Liis Grete Hussar

11:01

Patrik Kristalist võib saada Mattias Käidi tiimikaaslane

10:49

Seitse settpalli päästnud Kenin alistas 46-aastase Williamsi

10:24

Bruus oli Saksamaal kümnes, Patterson alistas Magutšihhi

09:50

Tiit Karuksi kuukommentaar: ROK-i heitlikkus, Coe põhimõttekindlus

09:31

Lond võitis juunioride Dobele tuuri finaaletapi, Rei üldarvestuse

08:57

Vigastuspausilt naasnud Käit aitas Thuni võidule

08:25

Djokovic kaotas enam kui 20-aastase vahe järel slämmiturniiri avaringis

08:03

Lõiv võitles end MM-il streikiva käiguvahetaja kiuste esimese 20 hulka

30.08

Eesti võrkpallikoondis lõpetas kontrollmängud Rumeeniaga viigiga

30.08

ETV spordisaade, 30. august

30.08

Dina Ellermann tuli 14. korda Eesti meistriks

30.08

Raieste: poolajani kannatasime ära, siis rong lahkus jaamast ja meie jäime rongist maha

30.08

Tallinnas selgusid rannavõrkpalli Eesti meistrid

30.08

Paide pööras Flora vastu lõpus kaotusseisu võiduks Uuendatud

30.08

Henri Drell: vabandan Eesti rahva ees, te võite mind risti lüüa

30.08

Kolmanda ralli järjest võitnud Pajari tegi ajalugu Uuendatud

30.08

Rannula: kui rünnakul asjad ei õnnestu, siis meil läheb laadaks ära

30.08

Eesti korvpallikoondis sai kodusaalis Soomelt kindlalt lüüa Uuendatud

30.08

Man United sai esimese võidu, Promise David tegi debüüdi

30.08

VIDEO | Paide vastas Flora avaväravale kahega

30.08

Vuelta liidriks kerkinud Mas võitis etapi

30.08

Hein pidi noppima võrgust neli palli

30.08

Marquez näitas Aragonis taset

30.08

Sõudekuningas Zeidler sai Amsterdamis neljanda kulla

30.08

Shein mängis Portsmouthi mängus esimese poolaja

30.08

Väikesed karikavõistlused võitis Harju JK Laagri duubel

30.08

Mäeuibo sai mäestlaskumise MM-il 48. koha

30.08

Hull jätkab Inglismaal täiseduga, Tottenham tabeli põhjas

30.08

Paraguay ralli esinelik mahub pühapäevase avakatse järel minuti sisse

30.08

Messi lõi MLS-i mängus esmakordselt neli väravat

30.08

Elva sai naiste meistriliigas tiitlikaitsja Flora üle ajaloolise võidu

30.08

Federer kuulsuste hallis: aitäh, et jagasite minuga seda imelist teekonda

30.08

Võimas rekordiparandus andis Nesterovile juunioride GP-l kümnenda koha

30.08

Ultrajooksu Eesti meistriteks tulid Kaur Alle ja Klarika Kuusk

30.08

Palumets lõi Slovakkias otse karistuslöögist hooaja teise värava

30.08

Karmilt kukkunud Pogacar peab minema operatsioonile

30.08

EM-iks valmistuv Eesti võrkpallikoondis alistas põnevusmängus Rumeenia

29.08

Ülemiste järve jooksu võitsid Latsepov ja Bell

29.08

Männikul selgusid Eesti parimad veelaudurid

29.08

Suri endine suusataja ja hooldemees Peep Koidu

29.08

Heino Enden: pühapäeval meie heast mängust ei piisa

29.08

Eesti koondise plaan Markkaneni ohjeldamiseks: peame olema väga füüsilised

29.08

Soome korvpallikoondise peatreener: kiirus on meie tugevuseks Eesti vastu

29.08

Maastikurattasarja finaaletapil triumfeerisid Tarassov ja Uibokand

29.08

Nõmme United kaotas viiendat mängu järjest

29.08

VIDEO | Jürgenson tegi Paraguay rallil avarii

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo