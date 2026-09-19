Kokins, Paat ja Lucas Leok krooniti motokrossis Eesti meistriteks

Maardus saavad sel nädalavahetusel läbi motokrossi Eesti meistrivõistlused. Klassis MX1 ei olnud taas vastast Lukas Leokile, kes võitis mõlemad sõidud ja tuli nii kindlalt Eesti meistriks. MX Open klassis kindlustas tiitli lätlane Markuss Kokins ning MX2 klassis tuli meistriks Richard Paat.

Maardu raske liivarada oli laupäeval eriti keeruline. Reedene ja laupäeva hommikune vihm muutsid muidu paksu liiva märjaks, rajale tekkisid sügavad sooned ja suured augud ning väiksemates klassides oli tõusudest üles saamisega tõsiseid raskusi. Ka suuremates klassides tuli ette palju kukkumisi. Teiseks sõiduvooruks rada kuivas ning ringiajad muutusid ühtlasemaks.

MX Open klassi esimese sõidu holeshot'i võttis Kaarel Tilk (Husqvarna, Sõmerpalu MK), kuid tema tsiklile jäi peale stardiabi, lisaks purunes tagarehv. Meistrivõistluste üldarvestuses teist kohta hoidnud Tilk sõitis seejärel lihtsalt sõidu lõpuni.

Juhtima asus lätlane Markuss Kokins (GasGas), kes sai Maardu rajaga korralikult sina peale alles kvalifikatsiooni lõpuks. Kvalifikatsiooni kiireim Sebastian Leok (Husqvarna, Sõmerpalu MK) eksis samuti ning langes neljandaks, kust hakkas Kokinsit, Gert Krestinovit (Honda, Motoextreme) ja Erki Kahrot (KTM, Team101 motoclub) taga ajama.

Kokinsi edu hakkas sõidu lõpus kahanema ning Krestinov jõudis talle järele ja möödus. Kahro püsis vähem kui sekundi kaugusel ning viimasel ringil suutis ka tema Krestinovist mööduda. Kahrole oli see 2026. aasta esimene võit MX Open klassis.

Teise sõidu holeshot'i võttis Kahro, tema järel Krestinov ja Kokins. Leok tõusis kolmandaks ning Tilk neljandaks. Kokins kukkus ja langes kuuendaks, kuid suutis end kiiresti ettepoole tagasi sõita. Kahro, Krestinov, Leok ja Tilk liikusid tihedalt koos ning viimastel ringidel hakkas Tilk Leokit survestama. Kaks ringi enne lõppu sai Tilk tagasipöördekurvis mööda. Kahro võitis ka teise sõidu, Krestinov oli teine ja Tilk kolmas.

Superfinaalis näitas Sebastian Leok taas oma kiirust, võttes holeshot'i ja juhtides sõitu algusest lõpuni. Krestinov hoidis teist kohta. Tilk sõitis kolmandana, kuid kukkus teisel ringil lainetes ning Kahro tõusis kolmandaks. Tilk suutis sõidu lõpuni sõita ja lõpetas MX Open klassis viiendana.

"Mul oli väga halb päev, palju kukkumisi. Teises sõidus kukkusin päris pahasti, nii et ka pea sai veidi põrutada," rääkis Kokins, kes võis pärast eelmise aasta MX2 klassi võitu ja vaatamata keerulisele päevale tähistada Eesti meistritiitlit.

Kahrole sobib Maardu raske rada ning hooaja lõpetamine võiduga valmistas talle erilist rõõmu. "Kui tervis on korras, on ka tulemus teine. Varem ei saanud inimesed aru, millest ma peale Covidit rääkisin. Sõita ma olen kogu aeg osanud, aga kui võhma pole ja hingata ei saa, ei saa ka tulemust. Mul on hea meel, et saan veel karjääri teises pooles noori kiusata. Pea, tsikkel, enda füüsiline – kogu kompott on täna väga oluline. Peenhäälestus on väga oluline ja tänan KTM Eestit, mul tsikkel töötab suurepäraselt."

Kahro lõpetas hooaja Eesti meistrivõistluste üldarvestuses teisena ning Tilk kolmandana.

MX2 klassis võitis Maardu etapi Jekabs Kubulins (Yamaha, Läti), kes võitis kolmest sõidust kaks. Richard Paat (KTM, KTL Racing Klubi) oli etapi teine ja Arttu Sahlsten (KTM, Soome) kolmas.

Etapi teisest kohast hoolimata oli Paadi jaoks päeva tähtsaim sündmus Eesti meistritiitel. "Kõik vead on tehtud ja olen neist õppinud. Varasemalt arvasin, et piisab sellest, kui lihtsalt treenin ja võitma lähen. Nüüd olen aru saanud, et kõik on ikkagi peas kinni," rääkis Paat.

Pärast mitut aastat proovimist sai Paadist lõpuks MX2 klassi Eesti meister. Talle järgnesid soomlane Olli Jaakonsaari ja lätlane Tomass Šaicans.

MX125 klassis jätkas Lucas Leok (KTM, Sõmerpalu MK) oma täiuslikku hooaega, võites mõlemad sõidud ja kindlustades Eesti meistritiitli. Esimeses sõidus hoidis Marten Raud (Husqvarna, Viljandi Motospordiklubi) pikalt teist kohta, kuid eksis ja langes neljandaks. Teisena lõpetas Aston Allas (Yamaha, RedMoto Racing) ja kolmandana Enri Lustus (Husqvarna, Sõmerpalu MK).

Teises sõidus pani Lucas selga meistritiitlit tähistava särgi numbriga 1 ning sama number ilutses ka tema tsikli ees. Raud võttis stardi järel liidrikoha, kuid Lucas möödus peagi ning võttis oma tavapärase esimese koha tagasi. Sõidu võitis Lucas Leok Allase ja Raua ees. Samasugune oli järjestus ka etapi kokkuvõttes. Eesti meistrivõistluste kokkuvõttes järgnesid tänavu Leokile Allas ja Bruno Mägi (KTM, AMB Racing Team).

"Mingil hetkel Marten vist väsis ja läksin uuesti juhtima. Sõitsin rahulikult oma sõitu. Sel aastal suutsin Eestis kõik sõidud võita. Olen väga õnnelik ja tänan kõiki toetajaid."

Lucas Leokil nagu mitmetel teistel tänastel kangelastel seisab hooaja lõpus ees veel üks ADACi etapp, kus ta juhib praegu 125cc klassi. Järgmisel hooajal on tema põhieesmärk Euroopa meistrivõistlused, kuid kindlasti plaanib ta võistelda ka Eestis.

85cc klassi esimese sõidu võitis Martins Cirulis vend Patriksi (mõlemad Husqvarna, Läti) ja The Koltsi (GasGas, Pärnu Motoclub) ees. Robin Robert Mooses (Husqvarna, Mobile Autokeskus Husqvarna Racing Team) alustas kolmandana, kuid kukkus poole sõidu peal suurel tagasipöördel ja langes 11. kohale. Finišiks suutis ta tõusta seitsmendaks.

"Start oli päris hea, sain kolmandana minema. Sõitsin seal kolmanda koha peal, käed hakkasid ära väsima, tuli kolm kukkumist, üks oli päris suur, lõpetasin seitsmendana," rääkis Mooses.

Teises sõidus tuli pärast starti punane lipp, kuna stardipuu ei töötanud. Kordusstardis olid taas ees Cirulised ja Mooses. Seekord suutis Mooses vendade vahele tõusta ning lõpetas teisena. Etapivõidu võttis Patriks Cirulis, teine oli Martins Cirulis ja kolmas Theo Kolts. Eesti meistriks tuli Patriks Cirulis Moosese ja Koltsi ees.

65cc klassi muutsid sügavad sooned, suured augud ja rasked tõusud eriti keeruliseks. Meistrivõistluste liider Martin-Markus Ansi (GasGas, KTL Racing Klubi) kukkus esimeses sõidus ning võidu võttis lätlane Bruno Geitus, Jaan Aron Vahter (KTM, Redmoto Racing) oli teine ja Daniils Hohlovs (Husqvarna, Läti) kolmas. Ansi lõpetas seitsmendana.

Teises sõidus võttis Ansi stardivõidu ja ka sõiduvõidu. Geitus oli teine ja Simon Asi (Husqvarna, Mobile Autokeskus Husqvarna Racing Team) kolmas. Etapi võitis Geitus Vahteri ja Ansi ees ning sama järjestus jäi ka Eesti meistrivõistluste üldarvestuses.

MX Open Local klassis võitis Maardus Mikk Martin Lõhmus (Honda, HRC Eesti Racing Team). MX Veteran 40+ klassis oli kiireim Jaanus Koval (Yamaha, KTL Racing Klubi) ning MX Veteran 50+ klassis Leons Kozlovskis (Husqvarna, Läti).

Eesti meistrivõistluste viienda etapi teine võistluspäev sõidetakse Maardus pühapäeval.