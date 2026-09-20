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Eesti paarid jäid U-18 EM-il esikaheksast välja

Rannavõrkpall
Konrad Jaani ja Mattias Meresaar
Konrad Jaani ja Mattias Meresaar Autor/allikas: Dovile Stirbyte/volley.ee
Rannavõrkpall

Mattias Meresaar ja Konrad Jaani ning Keira Lukas ja Susanna Elisabeth Rikand leppisid Türgis Izmiris toimuvatel U-18 vanuseklassi rannavõrkpalli Euroopa meistrivõistlustel laupäeval 16 parema paari seas kaotustega ning jäid veerandfinaalidest välja.

Neljanda asetusega Meresaar ja Jaani alustasid laupäevast võistluspäeva 24 parema paari seas 2:1 (15:21, 21:17, 15:10) võiduga Rumeenia paari Tudor-Patrick Stere ja Iustin Stefan Egori üle (30. asetus), kirjutab volley.ee. 16 parema seas võeti aga 0:2 (15:21, 17:21) kaotus vastu teise asetusega sakslastelt Ben Bockfeldilt ja Hendrik Faberilt, kes murdsid hiljem ka pühapäevasesse poolfinaali.

Pühapäeval selgub, kas Eesti noormehed lõpetavad omaealiste EM-i üheksandal või 13. kohal. Eesti aja järgi kell 15 mängivad Meresaar ja Jaani Inglismaa duo Luca Robinsoni ja Emmanuel Oretoyega (15. asetus) ning matši võitja lõpetab tiitlivõistluse esikümnes, kaotaja lahkub 13. kohaga.

Ka Lukas ja Rikand (17. asetus) pidasid 24 parema paari seas maha tasavägise kolmegeimilise kohtumise, alistades 2:1 (21:19, 19:21, 15:8) rootslannad Lova Hägglundi ja Irma Mtabingwa Demilo (31. asetus). Sõelmängude järgmises ringis leppisid Eesti neiud aga kindla 0:2 (9:21, 10:21) kaotusega Norra eakaaslastele Sina Straumstøylile ja Stine Finholthile (14. asetus).

Seega asuvad Lukas ja Rikand sarnaselt Meresaarele ja Jaanile pühapäeval U-18 EM-i üheksandat kohta püüdma, pidades otsustava mängu maha Tšehhi paari Ema Sebova ja Lea Mifkova (13. asetus) vastu. Kohtumine algab Eesti aja järgi kell 12.20.

Toimetaja: Anders Nõmm

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