Heraskevõtš: Venemaa olümpiale naasmise korral tuleb kaaluda boikoteerimist

Ukraina skeletonisõitja Vladõslav Heraskevõtš kutsus riikide olümpiakomiteesid üles ühiselt seisma vastu Venemaa olümpiale naasmisele pärast seda, kui Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) leevendas Venemaa olümpiakomitee suhtes kehtinud võistluskeeldu.

Milano Cortina taliolümpiamängudel Ukraina sõjavastase sõnumiga tähelepanu pälvinud Heraskevõtš nimetas Reutersile antud intervjuus ROK-i otsust täiesti häbiväärseks ning hoiatas, et see võib anda Venemaale taas võimaluse kasutada olümpialiikumist propagandaplatvormina.

"Usun, et peaksime koos teiste riiklike olümpiakomiteede ja riikidega sellele otsusele tugevalt vastu seisma," ütles Heraskevõtš, kelle sõnul võiks tugeva rahvusvahelise koalitsiooni korral kaaluda ka olümpiamängude boikoteerimist.

ROK peatas Venemaa olümpiakomitee tegevuse 2023. aasta oktoobris pärast seda, kui Venemaa olümpiakomitee võttis oma koosseisu okupeeritud Ukraina piirkondade olümpianõukogud. Teisipäeval teatas ROK, et pole veel langetanud otsust, kas Venemaa saab 2028. aasta Los Angelese olümpiamängudel osaleda oma lipu, hümni ja rahvusvärvide all.

ROK-i president Kirsty Coventry rõhutas, et organisatsioon ei toeta sõda ning jätkab Ukraina abistamist, kuid leidis, et sportlased ei peaks kandma oma valitsuse tegude eest vastutust.

Heraskevõtš lükkas ROK-i põhjenduse tagasi, öeldes, et Venemaa spordialaliidud tegutsevad endiselt okupeeritud Ukraina aladel. Näitena tõi ta Venemaa bobiföderatsiooni, mis korraldab tema sõnul võistlusi okupeeritud Krimmis.

Lisaks kutsus ukrainlane üles kehtestama viisakeelde Venemaa sportlastele, kes on avalikult toetanud sõda või Venemaa armeed. Tema sõnul ei tohiks rahvusvahelisi võistlusi korraldavad riigid sellistel sportlastel riiki siseneda.

Venemaa sportlased osalesid nii 2024. aasta Pariisi suveolümpial kui ka 2026. aasta Milano Cortina taliolümpial neutraalsete sportlastena. ROK teatas, et jälgib jätkuvalt Venemaa olümpiakomitee tegevust okupeeritud Ukraina aladel ning võib vajadusel võtta kasutusele lisameetmeid.