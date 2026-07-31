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Maailma Poksiliit lubab Venemaa poksijad oma lipu alla võistlema

Poks
Poksikindad
Poksikindad Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Poks

Maailma Poksiliit teatas neljapäeval, et tühistab Venemaa poksijatele kehtinud neutraalse staatuse nõude ning edaspidi võivad nad organisatsiooni võistlustel osaleda taas oma riigilipu all.

Otsus kinnitati Maailma Poksiliidu täitevkomitee koosolekul, kus arutati ka 2027.–2029. aasta rahvusvaheliste suurvõistluste kalendrit, sealhulgas 2028. aasta Los Angelese olümpiamängude kvalifikatsioonisüsteemi.

"Täitevkomitee nõustus, et Venemaa sportlased osalevad nüüd Maailma Poksiliidu võistlustel nagu iga teise riikliku alaliidu poksijad," seisis alaliidu avalduses.

Samas rõhutas organisatsioon, et jätkab Venemaa delegatsioonide tegevuse tähelepanelikku jälgimist ning kontrollib rangelt dopinguvastaste reeglite täitmist kõigil oma võistlustel.

Maailma Poksiliidu otsus järgneb Rahvusvahelise Olümpiakomitee hiljutisele sammule, millega peatati ajutiselt Venemaa Olümpiakomitee suhtes kehtinud sanktsioonid. See võib olla järjekordne märk Venemaa järkjärgulisest naasmisest rahvusvahelisse olümpialiikumisse enne 2028. aasta Los Angelese olümpiamänge.

ROK soovitas juba möödunud aasta detsembris rahvusvahelistel alaliitudel lubada kuni 23-aastased Venemaa ja Valgevene sportlased taas rahvusvahelistele võistlustele.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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