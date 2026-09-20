Raphinha lõi nädala teise kübaratriki ja Barcelona jätkab võimsalt

Hispaania jalgpalli kõrgliiga uut hooaega on võimsalt alustanud tiitlikaitsja Barcelona, kes on kõik seitse senist mängu võitnud väravate vahega 31:7.

Võõrustaja Sevilla läks laupäevast kohtumist Youssouf Fofana värava järel 19. minutil juhtima, aga hooaega võimsalt alustanud Raphinha viigistas kolm minutit hiljem. Brasiilia koondislane lisas teisel poolajal veel kaks tabamust ja nii lahkus tiitlikaitsja Lõuna-Hispaaniast 3:1 võiduga.

Raphinha sai kübaratriki kirja ka kolm päeva varem toimunud 7:2 võidumängus Racing Santanderi üle, seitsme mänguga on Kataloonia hiiu kapten juba löönud 12 väravat ja andnud kolm resultatiivset söötu. Lamine Yamalil on kirjas seitse väravat ja neli tulemuslikku söötu.

Eelmisel hooajal esiliiga võitnud Santander on kahe mänguga endale lubanud lüüa 12 väravat, sest laupäeval kaotati 0:5 Celta Vigole. Bilbao Athletic ja Alaves mängisid väravateta viiki, Osasuna ja Rayo Vallecano lõid mõlemad ühe värava. Pühapäevases keskses kohtumises võõrustab Atletico Madridi derbis Reali.