Eesti noormängijad võitsid paarismänguturniiril esikoha

Saksamaal Rutesheimis toimunud WTT J200 turniiril saavutasid Eesti noormängijad Edwin Averjanov ja Ken Ink paarismänguturniiril esimese koha. Elizaveta Anikina jõudis samas üksikmängus poolfinaali.

Tänavused Eesti paarismängumeistrid Averjanov/Ink näitasid Saksamaal head mängu ja kindlust just otsustavatel hetkedel. Kolmanda paigutusega Eesti paar sai alustuseks loobumisvõidu, seejärel veerandfinaalis alistati venelased Nikita Berdin/Aleksei Šibajev 6:4, 6:4 ning poolfinaalis saadi jagu ka tugevast Itaalia duost Mattia Baroni/Marco Meacci 7:6 (4), 7:6 (3), vahendab tennisnet.ee.

Finaalis, milles pinget jätkus viimaste punktideni, kohtusid eestlased Saksamaa paari Lucas Ariel Herrera Sanchez/Johann Nagel-Heyer. Eesti paar võitis matši 2:6, 6:3, 14:12 ning ühes ühes sellega kogu turniiri.

Noormeeste üksikmängus jõudis viienda paigutusega Ink (ITF J 131.) veerandfinaali. Ta sai kaks üsna kindlat võitu, kui alistas hispaanlase Adrian Oltean Achacollo 6:3, 6:2 ning vabapääsmega põhitabelisse saanud sakslase Nicolas Pfaeffini 6:3, 6:0. Seejärel tuli vastamisi minna esimest asetust omanud Ecuadori mängija Emilio Camachoga ( ITF J 39.). Inkil tuli vastu võtta kaotus 3:6, 2:6. Edwin Averjanov piirdus avaringiga.

Eesti tenniselootus Elizaveta Anikina (ITF J 136.) alistas avavoorus Iisraeli mängija Ofir Manhardi kindlalt 6:4, 6:2 ning teises voorus sakslanna Tamina Kochta 6:4, 6:4. Veerandifinaalis oli eestlanna parem 17-aastasest tšehhitarist Vanessa Svobodovast (ITF J 218.) 6:2, 7:5. Nelja parema seas jäi neljandat paigutust omanud Anikina alla šveitslanna Noelia Mantale (ITF J 90.) 1:6, 4:6.

Paarismänguturniiril oli Anikina koos tšehhitari Sofie Hettlerovaga esimesena tabelisse paigutatud ja avavoorus vabad. Teises ringis tuli tunnistada Saksa/Tšehhi duo 6:0, 4:6, 2:10 paremust.