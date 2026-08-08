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Eesti noormängijad võitsid paarismänguturniiril esikoha

Tennis
Ken Ink ja Edwin Averjanov
Ken Ink ja Edwin Averjanov Autor/allikas: Erakogu
Tennis

Saksamaal Rutesheimis toimunud WTT J200 turniiril saavutasid Eesti noormängijad Edwin Averjanov ja Ken Ink paarismänguturniiril esimese koha. Elizaveta Anikina jõudis samas üksikmängus poolfinaali.

Tänavused Eesti paarismängumeistrid Averjanov/Ink näitasid Saksamaal head mängu ja kindlust just otsustavatel hetkedel. Kolmanda paigutusega Eesti paar sai alustuseks loobumisvõidu, seejärel veerandfinaalis alistati venelased Nikita Berdin/Aleksei Šibajev 6:4, 6:4 ning poolfinaalis saadi jagu ka tugevast Itaalia duost Mattia Baroni/Marco Meacci 7:6 (4), 7:6 (3), vahendab tennisnet.ee.

Finaalis, milles pinget jätkus viimaste punktideni, kohtusid eestlased Saksamaa paari Lucas Ariel Herrera Sanchez/Johann Nagel-Heyer. Eesti paar võitis matši 2:6, 6:3, 14:12 ning ühes ühes sellega kogu turniiri.

Noormeeste üksikmängus jõudis viienda paigutusega Ink (ITF J 131.) veerandfinaali. Ta sai kaks üsna kindlat võitu, kui alistas hispaanlase Adrian Oltean Achacollo 6:3, 6:2 ning vabapääsmega põhitabelisse saanud sakslase Nicolas Pfaeffini 6:3, 6:0. Seejärel tuli vastamisi minna esimest asetust omanud Ecuadori mängija Emilio Camachoga ( ITF J 39.). Inkil tuli vastu võtta kaotus 3:6, 2:6. Edwin Averjanov piirdus avaringiga.

Eesti tenniselootus Elizaveta Anikina (ITF J 136.) alistas avavoorus Iisraeli mängija Ofir Manhardi kindlalt 6:4, 6:2 ning teises voorus sakslanna Tamina Kochta 6:4, 6:4. Veerandifinaalis oli eestlanna parem 17-aastasest tšehhitarist Vanessa Svobodovast (ITF J 218.) 6:2, 7:5. Nelja parema seas jäi neljandat paigutust omanud Anikina alla šveitslanna Noelia Mantale (ITF J 90.) 1:6, 4:6.

Paarismänguturniiril oli Anikina koos tšehhitari Sofie Hettlerovaga esimesena tabelisse paigutatud ja avavoorus vabad. Teises ringis tuli tunnistada Saksa/Tšehhi duo 6:0, 4:6, 2:10 paremust.

Toimetaja: Lisette Holst

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