Maratonlahingu võitnud Anikina krooniti U-14 Euroopa tennisemeistriks

Anikina läks pühapäevases finaalis vastamisi ukrainlanna Mariia Kotšerženkoga ning teenis kaks tundi ja 42 minutit kestnud maratonlahingu järel 3:6, 6:3, 6:2 võidu.

Ka päev varem toimunud poolfinaalis alistas Anikina ukrainlanna, kui läks Anna Kuznetsova vastu 6:3, 3:0 juhtima ning vastane andis sellelt seisult loobumisvõidu.

Anikina ja Kotšerženko kohtusid ka 2024. aasta novembris Tallinnas, kui pidasid näidismatši enne Mark Lajali ja Gael Monfilsi mängu. Tookord jäi lühendatud formaadiga mängus Anikina peale 5:3, 4:2.

Varem on eestlastest üksikmängus Euroopa noortemeistriks kroonitud (seda U-16 vanuseklassis) Kaia Kanepi 2000. aastal. Eestlanna alistas toona finaalis prantslanna Marion Bartoli 6:3, 3:6, 6:3. Kaks Euroopa meistritiitlit on Eesti saanud U-16 klassi paarismängus – 2011. aastal Anett Kontaveit – Tatjana Vorobjova ja 2014. aastal Kenneth Raisma – Mattias Siimar.