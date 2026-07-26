X!

Maratonlahingu võitnud Anikina krooniti U-14 Euroopa tennisemeistriks

Tennis
Elizaveta Anikina
Elizaveta Anikina Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Tennis

Eesti tennisist Elizaveta Anikina võitis pühapäeval Tšehhis Mostis U-14 vanuseklassi Euroopa meistritiitli.

Anikina läks pühapäevases finaalis vastamisi ukrainlanna Mariia Kotšerženkoga ning teenis kaks tundi ja 42 minutit kestnud maratonlahingu järel 3:6, 6:3, 6:2 võidu.

Ka päev varem toimunud poolfinaalis alistas Anikina ukrainlanna, kui läks Anna Kuznetsova vastu 6:3, 3:0 juhtima ning vastane andis sellelt seisult loobumisvõidu.

Anikina ja Kotšerženko kohtusid ka 2024. aasta novembris Tallinnas, kui pidasid näidismatši enne Mark Lajali ja Gael Monfilsi mängu. Tookord jäi lühendatud formaadiga mängus Anikina peale 5:3, 4:2.

Varem on eestlastest üksikmängus Euroopa noortemeistriks kroonitud (seda U-16 vanuseklassis) Kaia Kanepi 2000. aastal. Eestlanna alistas toona finaalis prantslanna Marion Bartoli 6:3, 3:6, 6:3. Kaks Euroopa meistritiitlit on Eesti saanud U-16 klassi paarismängus – 2011. aastal Anett Kontaveit – Tatjana Vorobjova ja 2014. aastal Kenneth Raisma – Mattias Siimar.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

tenniseuudised

13:49

Maratonlahingu võitnud Anikina krooniti U-14 Euroopa tennisemeistriks

25.07

18-aastane austerlanna lõpetas Krejcikova võiduseeria

25.07

Eesti tennisist Kiira Paškov teenis hooaja kolmanda turniirivõidu

25.07

Maailma 83. reket teenis karjääri esimese turniirivõidu

25.07

Elizaveta Anikina jõudis U-14 Euroopa meistrivõistlustel finaali

25.07

Sinner ja Djokovic loobusid Montreali turniirist: midagi peab muutuma

25.07

Lajal langes veerandfinaalis konkurentsist, Glinka saab esireketiks

23.07

Lajal jõudis Bloomfield Hillsis veerandfinaali

22.07

Lajal alustas tiitli kaitsmist kolmesetilise võiduga

21.07

Pirital selgusid rannatennise Eesti meistrid

20.07

Malõgina piirdus WTA turniiril kvalifikatsiooniga

20.07

Kolm eestlannat jõudsid BT200 turniiril poolfinaali, Leedule kaks tiitlit

20.07

Lajal tõusis edetabelis üheksa kohta

20.07

Lajal kaotas finaalis ülinapilt

19.07

Tsitsipas võitis 16-kuulise vahe järel taas ATP turniiri

multimeedia

sport.err.ee uudised

14:41

Tänavatantsijate karikaetapil selgusid parimad põnevates duellides

13:49

Maratonlahingu võitnud Anikina krooniti U-14 Euroopa tennisemeistriks

12:54

Ebras tippude järel saadud viiendast kohast: võin selle üle uhke olla

12:20

Maailma vanim profijalgpallur lõi 59-aastaselt Jaapani karikasarjas värava

11:58

Sinjavski alustas Tšehhi kõrgliigas hooaega võidukalt

11:42

Alekna näitas Leedu MV-l kettakaart, mida suutis viimati Kanter

10:50

Kristella Sikk tuli U-16 golfi Euroopa meistriks

09:58

Ameti maha pannud Leedu peatreener mõtles ümber

09:15

U-18 korvpallikoondis tegi EM-i avamängus Hispaania vastu korraliku partii

08:32

Priinits ja Tafenau piirdusid MM-i põhitabelis ühe kohtumisega

08:04

Slovakkia kõrgliiga hooaja esimeseks väravaks oli Poomi kaunis kauglöök

25.07

18-aastane austerlanna lõpetas Krejcikova võiduseeria

25.07

Schjönning-Larseni klubi kaotas penaltiseeria, aga pääses edasi

25.07

Eesti tennisist Kiira Paškov teenis hooaja kolmanda turniirivõidu

25.07

Virves: Soome ralli ei tule lihtsam kui Eesti oma

25.07

ETV spordisaade, 25. juuli

25.07

Teivashüppaja Henri Apri tõusis Eesti kõigi aegade edetabelis teiseks

25.07

Ebras oli Poola velotuuri teisel etapil viies, võitis taas Wiebes

25.07

Norris lõpetas Ungaris Mercedese kümneetapilise võiduseeria Uuendatud

25.07

Maailma 83. reket teenis karjääri esimese turniirivõidu

loetumad

25.07

Lehis pidi MM-il venelanna paremust tunnistama Uuendatud

25.07

Sinner ja Djokovic loobusid Montreali turniirist: midagi peab muutuma

24.07

Karjääri lõpetamist kaalunud LeBron James sõlmis lepingu Philadelphiaga

25.07

Eesti meistriks tulnud Kelly kindlustas EM-piletit

25.07

Teivashüppaja Henri Apri tõusis Eesti kõigi aegade edetabelis teiseks

09:15

U-18 korvpallikoondis tegi EM-i avamängus Hispaania vastu korraliku partii

25.07

Norris lõpetas Ungaris Mercedese kümneetapilise võiduseeria Uuendatud

11:42

Alekna näitas Leedu MV-l kettakaart, mida suutis viimati Kanter

09:58

Ameti maha pannud Leedu peatreener mõtles ümber

25.07

Tour de France'i finaaletappi lühendati pea 50 km võrra

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo