Elizaveta Anikina jõudis U-14 Euroopa meistrivõistlustel finaali

Poolfinaalis sai 14-aastane Anikina, kes on turniiril 16. asetatud, seisul 6:3, 3:0 loobumisvõidu 15. paigutusega ukrainlannalt Anna Kuznetsovalt.

Finaalis läheb Anikina vastamisi kõrgeimat paigutust omava 13-aastase ukrainlanna Mariia Kotšerženkoga, kes sai poolfinaalis 6:4, 7:6 jagu šveitslanna Liv Bretscherist.

Anikina ja Kotšerženko kohtusid 2024. aasta novembri lõpus Tallinnas peetud näidismatšis, kus Anikina jäi peale 5:3, 4:2.

Euroopa tšempionaadi esimeses matšis võitis Anikina 64 parema seas palaviku kiuste kreeklanna Dimitra Kallistroud 6:4, 6:0. Kuigi haigusvimm polnud Anikinat rahule jätnud, alistas vapper Eesti tüdruk seejärel Hollandi noormängija Daphne Fransseni 6:1, 6:1 ning kaheksandikfinaalis Carla Pollmülleri (Saksamaa) 6:2, 6:0. Veerandfinaalis kohtus Anikina kuuendat paigutust omava tšehhitari Beata Maresovaga ning jäi ka selles kohtumises kindlalt 6:2, 6:4 peale. Sellega kindlustas Anikina ka medalivõidu, vahendab tennisnet.ee.

Varem on eestlastest üksikmängus Euroopa noortemeistriks kroonitud (seda U-16 vanuseklassis) Kaia Kanepi 2000. aastal. Eestlanna alistas toona finaalis prantslanna Marion Bartoli 6:3, 3:6, 6:3. Kaks Euroopa meistritiitlit on Eesti saanud U-16 klassi paarismängus – 2011. aastal Anett Kontaveit – Tatjana Vorobjova ja 2014. aastal Kenneth Raisma – Mattias Siimar.

Teine Eesti noormängija Vera Morozova oli avaringis parem Luksemburgi esindajast Lina Osmanovicist 6:1, 6:3, kuid siis jäi alla Soome tüdrukule Stella Hanttule 5:7, 6:4, 1:6, kellele ta on nüüd kaotanud TE sarjas kolm üksikmängu kohtumist.

Paarismängus oli viiendana asetatud Eesti paar 32 seas parem Austria paarist Sophia Jonak – Marie Schmidhofer 6:4, 6:1, järgmises ringis alistati kindlalt ka Hollandi õdede paar Daphne Franssen – Dianne Franssen 6:2, 6:4. Kaheksa parema paari seas mindi kokku neljandat paigutust omanud Ukraina duo Mariia Kotšerženko – Anna Kuznetsovaga. Närvesöövalt tasavägises kohtumises said esimese seti võidu ukrainlannad. Seda seisult 6:5, 30:15 Eesti duo kasuks. Avasett lõppes meie poolt vaadatuna 6:7 (3). Teises setis jätkus punkt-punkti mäng vastastikute murretega. Lõpuks tõmbasid pikema kõrre Ukraina tüdrukud 7:5 ning jõudsid poolfinaali.

Poiste turniiril esindasid Eestit Hugo Vahur ja Adrian Shein. Kui Vahur sai avaringis jagu sloveen Jernej Marinsekist 6:4, 6:2, siis Shein pääses loosi tahtel mänguta otse 64 hulka. Paraku Eesti poistel 32 parema sekka murda ei õnnestunud. Vahur (TE 36.) pidi alla vanduma TE edetabelis 10. kohta hoidvale küproslasele Anastasis Mosaikosele 3:6, 0:6 ning Shein (TE 88.) ungarlasele Levente Czobelile (TE 85.) 6:7, 2:6. Shein sai jätkata lohutusturniiril, kus sai vastaseks septembris 13. sünnipäeva tähistava Sloveenia talendi Ian Suljici. Vastu tuli võtta kaotus 4:6, 1:6. Paarismängus jõudsid Eesti poisid teise ringi, kui olid esimeses matšis paremad Iisraeli duost Yval Leider – Yval Meresse 6:4, 7:5 ning 16 parema seas pidid tunnistama norralaste Benjamin Hartley Asp – Friedrich Widholm-Veen nappi paremust 7:6, 7:5. Norra duo lülitas eelnenud voorus välja teisena asetatud Šveitsi paari Richard Mitchell – Jonas Waelti.