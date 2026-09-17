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Eesti sumomaadleja sai Jaapani profiliiga liikmeks

Sumo
Kaido Höövelson ja Anatoli Zadorožnõi.
Kaido Höövelson ja Anatoli Zadorožnõi. Autor/allikas: Estonian Sumo Association/Facebook
Sumo

Eesti sumomaadleja Anatoli Zadorožnõi sai ametlikult Jaapani profiliiga liikmeks.

Eesti Sumoliit teatas, et Zadorožnõi läbis edukalt jaapani keele eksami ning tema esimene turniir toimub novembris. Zadorožnõi alustab võistlemist kõige madalamast divisjonist ehk jonokuchi's. Tema maadlejanime määrab tema treener.

Zadorožnõi siirdus eelmisel suvel Jaapani noorimasse sumoklubisse ehk Hidenoyama talli, mida juhib Baruto kunagine konkurent, samuti ozeki staatusesse jõudnud Kotoshogiku. Jaapani sumoliidu andmeil on Hidenoyama tallil praegu üks sportlane madalaimas divisjonis ehk jonokuchi's, viis sellest aste kõrgemal ehk jonidan'is ja kaks omakorda sellest aste kõrgemal ehk sandanme's.

Ühtekokku on profisumos kuus divisjoni – kõrgeim divisjon on makuuchi, sellele järgnevad juryo ja makushita ning sealt edasi sandanme, jonidan ja jonokuchi.

Aasta jooksul on kuus suurturniiri: jaanuaris Hatsu-basho, märtsis Haru-basho, mais Natsu-basho, juulis Nagoya-basho, septembris Aki-basho ja novembris Kyushu-basho. Tänavune novembri turniir toimub 8.–22. novembrini.

2006. aastal Tallinnas sündinud Zadorožnõi on sumos viiekordne Eesti meister. Eestis elades treenis ta sumoklubis Eesti Karud, mida veab Kaido Höövelson ehk Baruto koos oma õe Tiina ja poolvenna Meelisega. Zadorožnõi on lisaks sumole tegelenud ka judo ja Kreeka-Rooma maadlusega.

Toimetaja: Henrik Laever

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