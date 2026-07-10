Malõgina tuli kolmandat aastat järjest Eesti meistriks

Turniiril esimesena asetatud Malõgina alistas finaalis kindlalt 6:2, 6:0 Nora Olivia Adamsoni.

Malõgina kaotas kogu turniiri jooksul vaid ühe seti, kui pidi veerandfinaalis kõvasti vaeva nägema, alistades tulevikulootuse Elizaveta Anikina lõpuks 4:6, 6:1, 7:5. Avaringis kaotas ta vaid ühe ja teises kolm geimi, poolfinaalis loovutas Malõgina vaid neli geimi.

Üldse on see Malõgina viies Eesti meistritiitel üksikmängus.