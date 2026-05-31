Ken Ink võitis Poolas karjääri kolmanda ITF J100 turniiri

Eesti tennisist Ken Ink tuli Poolas Sobotas peetud juunioride ITF-i J100 turniiri võitjaks. 17-aastasele Inkile on see kolmas tiitel selle taseme turniirilt.

Märtsis oli Ink võitnud J100 turniiri Hankos ja Loughborough's siseväljaku kõvakattel, aga nüüd sai ta võidu välitingimustes saviliival. Ink ei alustanud turniiri kõige kindlamalt, kui kaotas teises ringis seti tšehh David Smolikile, aga võitis mängu 2:6, 6:3, 6:3. Seejärel võitis Ink kaks mängu kindlamalt ning sai poolfinaalis poolakas Pawel Rytelewskist jagu tulemusega 6:7, 6:4, 6:2.

Pühapäevases finaalis oli Ink parem teisest poolakast, Sebastian Tejerinast tulemusega 6:2, 6:2, vahendab Tennisnet.ee.

Endast edetabelis eespool asunud mängijatega Ink kohtuda ei saanudki, sest teise asetusega William Kjellberg (Rootsi) langes teises ringis ja esinumber Dominik Dujka kaotas veerandfinaalis Tejerinale 3:6, 3:6.

Neljandana asetatud Edwin Averjanov kaotas teises ringis Max Geissingerile (Saksamaa) 6:7, 6:4, 6:7. Paarismängus jõudsid Averjanov ja Ink koos finaali, kuid pidid seal tunnistama Tejerina ja ukrainlase Aleksandr Tjutšenko paremust.