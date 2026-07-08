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Anikina pakkus tiitlikaitsjale kõva lahingu, Malõgina jõudis poolfinaali

Tennis
Tennise Eesti meistrivõistluste veerandfinaalis kohtusid esireket Elena Malõgina ja tulevikulootus Elizaveta Anikina
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Tennis

Eesti tennise meistrivõistluste naiste üksikmängu veerandfinaalis pääses tiitlikaitsja Elena Malõgina poolfinaali, alistades 14-aastase Elizaveta Anikina 4:6, 6:1, 7:5.

Anikina alustas kohtumist suurepäraselt ning võitis avasetis viis esimest geimi. Malõgina suutis küll nelja järjestikuse geimivõiduga vähendada kaotusseisu minimaalseks, kuid Anikina hoidis järgmises geimis servi ning vormistas avaseti enda kasuks 6:4.

Teises setis haaras initsiatiivi juba Malõgina. Tiitlikaitsja leidis oma mängurütmi ning loovutas vastasele vaid ühe geimi, viigistades kohtumise 6:1 setivõiduga.

Teises setis haaras initsiatiivi juba Malõgina. Tiitlikaitsja leidis oma mängurütmi ning loovutas vastasele vaid ühe geimi, viigistades kohtumise 6:1 setivõiduga.

Otsustavas setis näis Malõgina olevat kindlal võidukursil, kui ta juhtis 4:1. Anikina ei andnud siiski alla ning võitis neli järgmisest viiest geimist, viigistades seisu 5:5. Lõppmängus pani suuremate kogemustega Malõgina siiski oma paremuse maksma, võites kaks viimast geimi ja kogu kohtumise 7:5.

Kohtumine kestis üks tund ja 39 minutit.

"Ta alustas väga hästi ja mängis kogu kohtumise jooksul tublisti. Tulevikus on ta kindlasti väga tõsine konkurent," kiitis Malõgina pärast mängu noort vastast. Tiitlikaitsja lisas, et Anikina on nende viimasest omavahelisest kohtumisest teinud suure arenguhüppe ning ta jäi rahule eelkõige oma esitusega kahes viimases setis.

Poolfinaalis kohtub Malõgina Kiira Paškoviga.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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