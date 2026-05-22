Anikina jõudis Rumeenias J200 turniiril poolfinaali

Elizaveta Anikina
Elizaveta Anikina
14-aastane Elizaveta Anikina saavutas Rumeenias Targu Jius oma senise parima tulemuse ITF-i juunioride J200 turniiril, kui jõudis poolfinaali.

Anikina on võitnud kolm J100 turniiri, aga J200 tasemel (varasem 2. kategooria) oli tal seni parim tulemus veerandfinaal. Nüüd ta jõudis astme võrra kõrgemale, kirjutab Tennisnet.ee.

Edetabeli põhjal oli Anikina turniiril üheksas ja seetõttu jäi esimesena ilma paigutusest kaheksa parema hulka. Loosiga tal ei vedanud, sest kohe tuli kokku minna teisena asetatud Riyo Yoshidaga (Jaapan, ITF Juniors 84.), kuid Anikina võitis teda 6:2, 7:5.

Seejärel sai Anikina jagu Kalista Papadopoulosest (USA) 6:4, 6:4 ja seitsmendana asetatud Maša Jankovicist (Serbia) 6:3, 6:1, kuid neljapäevases poolfinaalis kaotas ta Oliwia Sybickale (Poola, 3) 4:6, 4:6. Maailma juunioride edetabelis paikneb poolatar 86. kohal.

Anikina teenis Rumeenias 100 punkti, aga kuuest paremast tulemusest läheb tal halvimana maha 60 punkti. Pluss 40 peaks Anikinale tenniseportaali teatel andma juunioride edetabelis koha 130.-135. vahel. 2012. aastal sündinutest on Anikina parim.

Toimetaja: Anders Nõmm

