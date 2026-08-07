Nuudi kaotas esimesena asetatud soomlannale

22-aastane Hietaranta on WTA edetabelis koguni 379. kohal, mis on tunduvalt parem Nuudi 1132. kohast. Siiski oli mäng tasavägine ja Nuudi kaotas mõlemad setid napilt 6:7, 5:7, kirjutab Tennisnet.ee.

Esimeses setis juhtis soomlanna 2:0, aga Nuudi sai murde tagasi ja viigistas. Parim võimalus oli Nuudil, kui ta murdis Hietaranta servi seisuks 6:5. Järgmises geimis oli Nuudil ka üks settpall, aga Hietarantal kokku neli murdepalli, millest viimase ta realiseeris. Tie-break'i kaotas Nuudi 2:0 edu järel 3:7.

Teises setis oli Nuudi kogu aeg tagaajaja rollis. Hietaranta juhtis 3:1 ja 5:3, Nuudi mõlemal juhul viigistas, aga soomlanna murre seisul 5:5 sai otsustavaks.