X!

Nuudi kaotas esimesena asetatud soomlannale

Tennis
Maileen Nuudi.
Maileen Nuudi. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Tennisist Maileen Nuudi kaotas Soomes Hämeelinnas toimuval ITF-i W15 taseme turniiril teises ringis esimesena asetatud soomlannale Laura Hietarantale.

22-aastane Hietaranta on WTA edetabelis koguni 379. kohal, mis on tunduvalt parem Nuudi 1132. kohast. Siiski oli mäng tasavägine ja Nuudi kaotas mõlemad setid napilt 6:7, 5:7, kirjutab Tennisnet.ee.

Esimeses setis juhtis soomlanna 2:0, aga Nuudi sai murde tagasi ja viigistas. Parim võimalus oli Nuudil, kui ta murdis Hietaranta servi seisuks 6:5. Järgmises geimis oli Nuudil ka üks settpall, aga Hietarantal kokku neli murdepalli, millest viimase ta realiseeris. Tie-break'i kaotas Nuudi 2:0 edu järel 3:7.

Teises setis oli Nuudi kogu aeg tagaajaja rollis. Hietaranta juhtis 3:1 ja 5:3, Nuudi mõlemal juhul viigistas, aga soomlanna murre seisul 5:5 sai otsustavaks.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

tenniseuudised

15:06

Glinka murdis Poolas nelja parema sekka

09:12

Nuudi kaotas esimesena asetatud soomlannale

06.08

Eesti tennisistidest jäi Hämeenlinnas konkurentsi vaid Maileen Nuudi

05.08

Daniil Glinka jõudis Poolas veerandfinaali

05.08

USA lahtiste superduo Djokovic ja Sabalenka: jahime ainult võitu

05.08

Randmevigastus sunnib Alcarazi Cincinnati turniirist loobuma

04.08

Williamsi õed mängivad pärast pikka pausi taas koos paarismängu

04.08

Sabalenka toetab WTA uut geneetilise soo testimise korda: see on õiglane

03.08

Fritz rõõmustas kodupublikut tiitlivõiduga

03.08

Eala tegi Filipiinide tenniseajalugu

03.08

Glinka alistas Egiptuse esireketi kolmes setis

03.08

16-aastane tennisist võitis oma esimese WTA tiitli

03.08

Lajal tõusis taas Eesti esireketiks

02.08

Mölder kaotas Dublini turniiri finaalis

02.08

Lajal pidi Vancouveri Challengeri finaalis tunnistama Wolfi paremust

multimeedia

sport.err.ee uudised

21:08

Lõpuminutitel taga olnud Kuressaare teenis kolm punkti Uuendatud

20:24

Kamila Valijeva sai neutraalse sportlase staatuse

19:47

Vormel-1 sarja vanim osavõistlus sai sada aastat vanaks

19:12

Poolatari otsustav minek tõi talle kollase särgi

18:04

Rebel ja Kais jätkavad Hiina MK-etappi 12 parema seas

17:21

UEFA ei kavatse FIFA boikoteerimist lõpetada

17:02

Eesti korvpallinoored said EM-il B-divisjonis teise võidu

16:44

Kümnevõistluse Eesti rekord sai 25 aastat vanaks

16:03

Eesti profitiim võitis Himaalaja velotuuril parima meeskonna auhinna

15:41

Taaramäe kerkis üldarvestuses esikolmikusse

15:06

Glinka murdis Poolas nelja parema sekka

14:39

Inglismaa jalgpallikoondislane peab kohtu ette astuma

14:00

Eestlased langesid EM-il välja esimese ujumise järel Uuendatud

13:51

Noored Eesti sõudjad teenisid MM-il finaalipileti

13:10

Mehhiko jalgpalliliit murdis CONCACAF-i ühisrinde

11:48

Põhjamaade meistrivõistluste avapäev tõi Eesti laskuritele kaks kulda

11:15

Werderi väravavahtide treener: Hein on praegu number üks

10:50

Rannakäsipallis tulid Eesti meistriteks Põlva Serviti ja HC Tabasalu

09:48

Uusorg: kartsin pärast kõrgushüpet, et kõik on kadunud

09:12

Nuudi kaotas esimesena asetatud soomlannale

loetumad

08:00

Seitsmevõistleja Uusorg võitis U-20 MM-il hõbemedali

14:00

Eestlased langesid EM-il välja esimese ujumise järel Uuendatud

06.08

32-kordne Austria meister lõi Paidele mängu lõpus kolm valusat väravat Uuendatud

06.08

Gruusia korvpallitäht maksis Barcelonale hiigelsumma ja liitus Dubaiga

09:48

Uusorg: kartsin pärast kõrgushüpet, et kõik on kadunud

08:39

Madridi Real tegi suurostu ja pikendas ründetähega lepingut

06.08

Eesti sprinter uuendas U-20 MM-i avapäeval kaks korda Eesti noorterekordit Uuendatud

06.08

Flora kaotas võõrsil Andorra meistrile kahe väravaga

06.08

Kink: pärast teist väravat oleks pidanud hambad ristis võitlema

06.08

USA korvpalliliit: LeBron James saab soovi korral koha LA olümpiale

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo