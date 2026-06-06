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Nuudi finaali ei saanud, aga WTA edetabelisse küll

Tennis
Maileen Nuudi
Maileen Nuudi Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Maileen Nuudi kaotas Ontinyenti (Hispaania) ITF-i W15 turniiri poolfinaalis kaheksandana asetatud Carmen Callardo Guevarale (Hispaania) 6:3, 4:6, 3:6.

Esimest setti alustas Nuudi võimsalt ja juhtis 5:1. Seejärel loovutas Nuudi esimest korda oma servi, aga seisul 5:3 teist korda seti võiduks pallides enam ei vääratanud, vahendab Tennisnet.ee.

Teises setis jäi Nuudi aga 1:4 taha, kuid pärast oma servi võitmist murdis tagasi seisuks 3:4. Ent nüüd algas periood, kus vastastikku võideti ainult tõrjegeime. Sellega säilitas Guevara ka edu ja teises setis oli seis 2:2, kui hispaanlanna esimesena üle pika aja võitis oma servi.

Nuudi vastas samaga, aga lõpp läks ikka vastasele. Nuudi oli eelmistes mängudes väga kindlalt servinud, kuid kaotas poolfinaalis seitse pallingugeimi.

Kindel on nüüd see, et Nuudi teenib koha WTA edetabelis, sest Madridis, Kalmaris ja Ontinyentis kogus ta punkte, jõudes kõigil kolmel turniiril vähemalt avaringist edasi. Tegelikult vaid korra jäi Nuudi teises ringis peatuma, ülejäänud turniiridelt lähevad kirja veerand- ja poolfinaali punktid.

Kuna Eestil ei ole praegu kellelgi peale Elena Malõgina WTA edetabelikohta, tõuseb Nuudi nüüd Eesti teiseks reketiks nagu ta mõnda aega oli ka paar aastat tagasi, kui Kaia Kanepi enam tuuril ei mänginud.

Toimetaja: Siim Boikov

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