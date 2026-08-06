Eesti tennisistidest jäi Hämeenlinnas konkurentsi vaid Maileen Nuudi

Saksamaal Frankfurtis peetaval ITF-i M15 turniiril langes üksikmängus konkurentsist Oliver Ojakäär (ATP 1079.), kes kaotas avaringis kolmandana asetatud sakslasele Adrian Oetzbachile (ATP 568.) 4:6, 4:6.

Anet Angelika Koskel ja Carol Plakk jõudsid samuti kvalifikatsiooni otsustavasse ringi, kuid jäid seal põhitabelikohast ilma. Koskel osales ka paarismängus, kus piirdus ühe mänguga.

Andrea Roots piirdus põhiturniiril ühe kohtumisega, kaotades ukrainlannale Daria Lopatetskale 2:6, 0:6. Põhitabelisse pääsemiseks oli Roots edukalt läbinud kahe ringi pikkuse kvalifikatsiooni.

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