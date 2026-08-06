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Eesti tennisistidest jäi Hämeenlinnas konkurentsi vaid Maileen Nuudi

Tennis
Maileen Nuudi
Maileen Nuudi Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Hämeelinnas peetaval ITF-i W15 tenniseturniiril jõudis neljast Eesti naistennisistist 16 parema hulka vaid Maileen Nuudi.

WTA edetabelis 1132. kohal paiknev Nuudi alistas avaringis soomlanna Iben Moli 4:6, 6:1, 6:0, vahendab Tennisnet.ee.

Andrea Roots piirdus põhiturniiril ühe kohtumisega, kaotades ukrainlannale Daria Lopatetskale 2:6, 0:6. Põhitabelisse pääsemiseks oli Roots edukalt läbinud kahe ringi pikkuse kvalifikatsiooni.

Anet Angelika Koskel ja Carol Plakk jõudsid samuti kvalifikatsiooni otsustavasse ringi, kuid jäid seal põhitabelikohast ilma. Koskel osales ka paarismängus, kus piirdus ühe mänguga.

Saksamaal Frankfurtis peetaval ITF-i M15 turniiril langes üksikmängus konkurentsist Oliver Ojakäär (ATP 1079.), kes kaotas avaringis kolmandana asetatud sakslasele Adrian Oetzbachile (ATP 568.) 4:6, 4:6.

Toimetaja: Lisette Holst

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