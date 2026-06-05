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Nuudi alistas turniiri esimese asetusega mängija

Tennis
Maileen Nuudi
Maileen Nuudi Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Maileen Nuudi alistas Hispaanias Ontinyentis toimuval W15 tenniseturniiri teises ringis ameeriklanna Ashley Lahey (USA, 1.) 7:5, 6:3.

Maailma edetabelis 597. kohal asuv Lahey murdis avasetis esimesena Nuudi servi, kuid eestlanna vastas kohe murdega. Seisul 5:5 tegi Nuudi otsustava murde ning võitis seti 7:5, vahendas Tennisnet.ee.

Teises setis jäi Nuudi 2:3 maha, kuid võitis seejärel neli geimi järjest. Nagu avaringis, servis Nuudi ka seekord kindlalt ja kaotas kogu kohtumise jooksul vaid ühe pallingugeimi.

Nuudi võitis üldpunktidega 76:62 ja realiseeris üheksast murdepallist neli.

Veerandfinaalis kohtub Nuudi seitsmenda asetusega hispaanlanna Raquel Gonzalez Vilariga, kes asub WTA edetabelis 854. kohal.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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