Nuudi alistas turniiri esimese asetusega mängija

Veerandfinaalis kohtub Nuudi seitsmenda asetusega hispaanlanna Raquel Gonzalez Vilariga, kes asub WTA edetabelis 854. kohal.

Nuudi võitis üldpunktidega 76:62 ja realiseeris üheksast murdepallist neli.

Teises setis jäi Nuudi 2:3 maha, kuid võitis seejärel neli geimi järjest. Nagu avaringis, servis Nuudi ka seekord kindlalt ja kaotas kogu kohtumise jooksul vaid ühe pallingugeimi.

Maailma edetabelis 597. kohal asuv Lahey murdis avasetis esimesena Nuudi servi, kuid eestlanna vastas kohe murdega. Seisul 5:5 tegi Nuudi otsustava murde ning võitis seti 7:5, vahendas Tennisnet.ee.

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