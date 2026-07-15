Maileen Nuudi läbis Sloveenias kvalifikatsiooni, ent kaotas avaringis

Nuudi alistas Ines Faltingeri (Austria) 6:4, 3:6, 10:5 ja Veronika Kulhava (Tšehhi) 7:6, 6:3, vahendab tennisnet.ee.

Avaringis läks Nuudi aga vastamisi sakslase Marie Vogtiga (WTA 523). Esimeses setis suutis Nuudi võidelda 1:3 kaotusseisust võiduni 6:4. Teise seti esimeses geimis jäi tal servil kuus geimpalli kasutamata ning vastane murdis. Sakslane sai teise seti kiiresti kätte 6:1, kuid kolmandas murdis esimesena Nuudi seisuks 2:1. Vogt suutis aga murda tagasi ning seisul 3:4 kaotas Nuudi veel ühe servigeimi. Lõpptulemus oli 6:4, 1:6, 3:6.

Elizabeth Jürna (WTA 1483.) üritas kvalifikatsioonist edasi pääseda Vitoria Gasteizi W75 turniirilt, aga kohtus valikturniiril teisena asetatud hispaanlase Celia Cervino Ruiz'iga (WTA 754.) ning kaotas 6:7, 3:6. Elisabeth Jürna on Elena Malõgina ja Maileen Nuudi kõrval kolmas Eesti tennisist, kellel on WTA edetabelikoht.