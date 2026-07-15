Maileen Nuudi läbis Sloveenias kvalifikatsiooni, ent kaotas avaringis
Maileen Nuudi (WTA 1145.) jäi Krško W15 turniiril esimesena põhitabelist välja. Eestlane suutis kvalifikatsiooni esireketina end siiski põhiturniirile murda.
Nuudi alistas Ines Faltingeri (Austria) 6:4, 3:6, 10:5 ja Veronika Kulhava (Tšehhi) 7:6, 6:3, vahendab tennisnet.ee.
Avaringis läks Nuudi aga vastamisi sakslase Marie Vogtiga (WTA 523). Esimeses setis suutis Nuudi võidelda 1:3 kaotusseisust võiduni 6:4. Teise seti esimeses geimis jäi tal servil kuus geimpalli kasutamata ning vastane murdis. Sakslane sai teise seti kiiresti kätte 6:1, kuid kolmandas murdis esimesena Nuudi seisuks 2:1. Vogt suutis aga murda tagasi ning seisul 3:4 kaotas Nuudi veel ühe servigeimi. Lõpptulemus oli 6:4, 1:6, 3:6.
Elizabeth Jürna (WTA 1483.) üritas kvalifikatsioonist edasi pääseda Vitoria Gasteizi W75 turniirilt, aga kohtus valikturniiril teisena asetatud hispaanlase Celia Cervino Ruiz'iga (WTA 754.) ning kaotas 6:7, 3:6. Elisabeth Jürna on Elena Malõgina ja Maileen Nuudi kõrval kolmas Eesti tennisist, kellel on WTA edetabelikoht.
Toimetaja: Lisette Holst