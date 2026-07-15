X!

Maileen Nuudi läbis Sloveenias kvalifikatsiooni, ent kaotas avaringis

Tennis
Maileen Nuudi
Maileen Nuudi Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Maileen Nuudi (WTA 1145.) jäi Krško W15 turniiril esimesena põhitabelist välja. Eestlane suutis kvalifikatsiooni esireketina end siiski põhiturniirile murda.

Nuudi alistas Ines Faltingeri (Austria) 6:4, 3:6, 10:5 ja Veronika Kulhava (Tšehhi) 7:6, 6:3, vahendab tennisnet.ee.

Avaringis läks Nuudi aga vastamisi sakslase Marie Vogtiga (WTA 523). Esimeses setis suutis Nuudi võidelda 1:3 kaotusseisust võiduni 6:4. Teise seti esimeses geimis jäi tal servil kuus geimpalli kasutamata ning vastane murdis. Sakslane sai teise seti kiiresti kätte 6:1, kuid kolmandas murdis esimesena Nuudi seisuks 2:1. Vogt suutis aga murda tagasi ning seisul 3:4 kaotas Nuudi veel ühe servigeimi. Lõpptulemus oli 6:4, 1:6, 3:6.

Elizabeth Jürna (WTA 1483.) üritas kvalifikatsioonist edasi pääseda Vitoria Gasteizi W75 turniirilt, aga kohtus valikturniiril teisena asetatud hispaanlase Celia Cervino Ruiz'iga (WTA 754.) ning kaotas 6:7, 3:6. Elisabeth Jürna on Elena Malõgina ja Maileen Nuudi kõrval kolmas Eesti tennisist, kellel on WTA edetabelikoht.

Toimetaja: Lisette Holst

Samal teemal

tenniseuudised

16:42

Maileen Nuudi läbis Sloveenias kvalifikatsiooni, ent kaotas avaringis

08:46

Lajal alustas USA-s keerulise võiduga

14.07

Glinka alustas Kanadas võiduga

13.07

15 murdepalli kasutamata jätnud Malõgina langes Roomas konkurentsist

13.07

Uba Zverevi edust: pean oma sõnu sööma, tal pole enam pingete koormat

13.07

Endise maailma esireketi poeg sai Wimbledoni finaalis napi kaotuse

13.07

Lajal ja Glinka tõusid maailma edetabelis

13.07

Malõgina jõudis Roomas WTA Challengeril põhiturniirile

12.07

Sinner võidutses Wimbledoni murul teist aastat järjest

11.07

Mitmeid matšpalle raisanud 21-aastane Noskova võitis Wimbledoni turniiri

11.07

Djokovic pärast kaotust: tahan Wimbledonis veel vähemalt korra mängida

10.07

Mölder: eesmärk on ikkagi Eestist väljas paremini mängida

10.07

Sinner ei andnud poolfinaalis Djokovicile suurt võimalust

10.07

Mölder alistas Ojakääru ja tuli esmakordselt Eesti meistriks

10.07

Zverev pani poolfinaalis Fery muinasjutulisele teekonnale punkti

multimeedia

sport.err.ee uudised

18:50

Kergejõustikuliit ja EBU avaldasid juhised naissportlaste seksualiseerimise ennetamiseks

18:17

Belgia kaitsja Meunier liitus Sunderlandiga

17:43

U-20 korvpallikoondis jäi ka Gruusiale alla

17:14

Suppi andis Prantsusmaal vägeva lahingu

16:42

Maileen Nuudi läbis Sloveenias kvalifikatsiooni, ent kaotas avaringis

16:15

U-18 EM-il esindab Eestit 15 sportlast

15:32

Eesti maastikurattur tuli Austrias kolmandaks

14:31

Erki Noole sportlaskarjääri päästsid naisterahva pisarad

14:03

Naganos olümpiakulla võitnud laskesuusataja suri 53-aastaselt

13:18

Kaugeltki mitte üksnes ketas. Nool meenutas Sydney olümpia kriitilisi hetki

12:13

Man United ostis Walesi koondise väravavahi

11:51

Shakira, Bieberi jt esinemised venitavad MM-i finaali vaheaja kuni 25-minutiliseks

11:34

Vasaraheite valitseja Katzberg nihutas hooaja tippmarki

11:03

Youri Tielemansi karjäär jätkub Manchester Unitedis

10:30

Prantsusmaal õitsele löönud Greenwoodi karjäär jätkub Türgis

10:11

De la Fuente: oleme taas leidnud 2010. aasta vaimu

09:47

Deschamps: hispaanlased lugesid väga hästi meie mängu, me ei leidnud lahendusi

09:45

TÄNA OTSE | Inglismaa ja Argentina ajalooline vastasseis saab uue peatüki

09:25

Schjönning-Larseni klubi sai penaltiseerias võidu

08:46

Lajal alustas USA-s keerulise võiduga

loetumad

00:00

Hispaania nullis prantslaste võimsa rünnakumasina ja jõudis finaali Uuendatud

09:45

TÄNA OTSE | Inglismaa ja Argentina ajalooline vastasseis saab uue peatüki

14.07

MM-ilt välja praagitud Hollandi kohtunik suri

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

14.07

Flora langes Meistrite liigast välja

14.07

Veesaar püstitas NBA suveliigas isikliku punktirekordi

09:47

Deschamps: hispaanlased lugesid väga hästi meie mängu, me ei leidnud lahendusi

14.07

Eesti ja veel kaheksa Euroopa Liidu liiget soovivad jätta ROK-i toetusteta

14:31

Erki Noole sportlaskarjääri päästsid naisterahva pisarad

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo