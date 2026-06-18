Plakk läbis Monastiris kvalifikatsiooni, aga kaotas avaringis

Plakk oli valikturniiril asetatud esimesena ning jäi avaringis vabaks, kuid järgmistes kohtumistes alistas iirlanna Anna Donnelli 6:1, 4:6, 10:2 ja Austraalia tennisisti Wilva Chani 6:3, 6:2, vahendab Tennisnet.ee.

Põhiturniiri avaringis läks Plakk kokku seitsmendana asetatud Arina Arifullinaga (-, WTA 944.). Esimeses setis võitis Plakk seisul 2:3 viis geimi järjest, mis tähendas setivõitu ja 1:0 edu teises setis. Siis aga võitis Arifullina kuus geimi järjest ja sellega teise seti. Otsustavas setis suutis Plakk mõned tasavägised geimid enda kasuks pöörata ja oli veel 4:2 ees, aga siis võitis vastane neli viimast geimi. Plakk kaotas 6:3, 1:6, 4:6.

Maileen Nuudi üritas pääseda põhitabelisse Ystadi W35 turniiril, kuid kaotas kvalifikatsiooni avaringis taanlannale Vilma Krebs Hyllestedile 3:6, 7:6, 4:10. Küll oli aga Nuudi jaoks hea uudis, et esmaspäeval sai ta koha WTA edetabelis, mis on nüüd 1222. Nüüd võib ta W15 turniiridel ka otse põhitabelisse pääseda ja kergemini saab ka koha tugevamate turniiride kvalifikatsooni.