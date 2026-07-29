Nuudi pääses Soomes toimuval ITF-i turniiril edasi

Maailma edetabeli 1143. real asetsev eestlanna murdis matši alguses vastase pallingu ning läks juhtima 3:0 ja 4:1, aga lubas seejärel Chlpacil (WTA 993.) viigistada. Avasett lõppes tasavägises heitluses, kuid Nuudi suutis 5:5 viigiseisul võita kaks seti järjest. Naised vahetasid teise seti alguses argentiinlanna juhtimisel geimivõitusid kuni Nuudi 2:2 viigiseisul murdis ning seejärel 5:2 juhtima läks. Chlpac võitis veel ühe geimi, kuid Nuudi realiseeris järgmisega 7:5, 6:3 võidu ja edasipääsu teise ringi.

26-aastane eestlanna lõi ühe ässa ja tegi kaks topeltviga, vastane ei löönud ühtki ässa ja tegi ühe topeltvea. Nuudil oli seitse võimalust murda ning ta realiseeris neist viis, vastane sai üheksa võimalust ja kasutas neist ära kolm.

Teises ringis läheb Nuudi vastamisi 18-aastase sakslanna Sonja Zhenikhovaga (WTA 1099.), kes alistas avaringis prantslanna Margaux Komano (WTA 1131.) 7:6 (4), 6:3.