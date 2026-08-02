Jonna Sundling koondisest lahkumisest: saan nüüd teha seda, mida ise tahan

Rootsi murdmaasuusatäht Jonna Sundling rääkis Rootsi rahvusringhäälingule (SVT), et esimene suvi pärast Rootsi rahvuskoondisest lahkumist on kulgenud täpselt ootuspäraselt. Tema sõnul on suurim muutus see, et ta saab oma treeninguid täielikult ise juhtida.

Pärast eelmist hooaega otsustas Sundling pärast 12 aastat Rootsi koondisest lahkuda ning valmistub nüüd uueks hooajaks iseseisvalt.

"See on olnud hea. Täpselt selline, nagu ma ootasin," ütles Sundling SVT Spordile.

Tema sõnul on suurim erinevus senisega see, et treeninguid ei pea enam koondise plaanide järgi sättima.

"Olen kogu elu palju ise treeninud. Nüüd olen saanud iga päev teha täpselt seda, mida ise olen tahtnud teha," rääkis ta.

Sundling lisas, et otsus koondisest lahkuda on saanud peamiselt positiivset vastukaja.

"Keegi pole seda negatiivselt võtnud. Pigem on öeldud, et tore ja põnev on näha, kuidas mul omapäi läheb," sõnas ta.

Suve jooksul on rootslanna pidanud kaks treeninglaagrit. Esmalt Norra Sognefjellis ja seejärel Rootsis Torsbys. Järgmisena ootavad teda ees kaks kõrgmäestikulaagrit, et valmistuda novembri lõpus algavaks MK-hooajaks.

Lisaks tavapärasele baastreeningule on Sundling tegelenud ka juba eelmisest suvest kimbutanud kannavigastuse taastamisega.

"Olen palju keskendunud keha tugevdamisele ja vastupidavuse kasvatamisele. Samal ajal olen saanud kanna korda ning praegu tundub kõik hea," ütles ta.

Kuigi Sundling lahkus koondisest, jätkab ta koostööd seniste treenerite Magnus Ingessoni ja Stefan Thomsoniga.

"Koostöö jätkub nagu varemgi. Ainus erinevus on see, et ma ei ole suvel ja sügisel koondise juures. Muidu on kõik sama," selgitas ta.

Murdmaasuusatamise MK-sarja uus hooaeg algab 27. novembril Soomes Rukal.