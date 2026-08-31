Lionel Messi lõpetas koondisekarjääri

39-aastane Messi tegi oma otsuse teatavaks Instagrami vahendusel ning avaldas, et kirjutas hüvastijätukirja valmis juba kaks päeva pärast suvise MM-i finaali, kus Argentina kaotas lisaajal löödud väravast Hispaaniale 0:1.

"Nüüd, kui finaalist on mõnda aega möödas ja olen saanud põhjalikult kõigele järele mõelda, tahan kõigile teatada, et lahkun rahvuskoondisest. See oli otsus, mis valmistas ja siiani valmistab hingele valu, kuid samas mõistan, et nüüd on õige aeg. Ma vannun teile, et andsin alati endast kõik, mitte ainult viimastel aastatel, mil võitsime kõik turniirid, vaid ka varem. Ma andsin alati endast kõik Argentina särgis, et tuua teile rõõmu ja teha teid läbi jalgpalli uhkeks agrentiinlaseks olemise üle. Tänan teid kõiki! Ma hakkan igatsema teie kaasaelamist staadionitel. Lahkun koondisest rahuliku südamega ja uhkustundega," kirjutas Messi.

Messi debüteeris Argentina koondises 2005. aastal ja lõi oma esimese koondisevärava aasta hiljem sõprusmängus Horvaatiaga. Ta esindas 21 aasta jooksul rahvuskoondist kokku 207 mängus ja lõi 125 väravat, mis on mõlemad Argentina koondise rekordid. Messi võitis Argentina särgis 2022. aasta maailmameistrivõistlused ning 2021. ja 2024. aasta Lõuna-Ameerika meistrivõistlused. Ühtlasi teenis ta kahelt MM-ilt hõbemedali (2014 ja 2026).