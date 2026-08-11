X!

Tervisemured segavad Rootsi murdmaasuusakoondise hooaja ettevalmistamist

Suusatamine
Ebba Anderson
Ebba Anderson Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Suusatamine

Rootsi murdmaasuusakoondise hooajaeelne ettevalmistus on saanud tagasilöögi, sest Torsbys toimuvast treeninglaagrist jäävad haiguse tõttu eemale nii Ebba Andersson kui ka Frida Karlsson.

Rootsi suusakoondis teatas teisipäeval, et Karlsson ei sõida Torsbysse, vaid taastub külmetusest kodus. "Frida Karlsson jääb Torsbys toimuvast koondise laagrist eemale, kuna taastub kodus külmetusest," teatas Rootsi koondis pressiteates.

Päev varem tuli koondisel teatada, et laagrist jääb kõrvale ka Andersson. Olümpiavõitja on pärast varasemat haigust küll treeningutele naasnud, kuid pole veel täielikult taastunud, et teiste koondislastega Torsbys treenida.

Andersson otsustas seetõttu jätkata hooajaks valmistumist iseseisvalt kodus Piteås. Koondise sõnul pole ta veel valmis Torsby treeninglaagriga liituma.

Andersson ja Karlsson pole ainsad Rootsi tippsuusatajad, kes koondise laagris ei osale. Varem on iseseisvalt treenimise kasuks otsustanud ka Jonna Sundling ja Alvar Myhlback. Lisaks viibib Emma Ribom treeningutel USA-s.

Rootsi koondis kogunes Torsbys, et teha nädala jooksul suusatreeninguid ja valmistuda uueks hooajaks. Koondise hooajaeelset ettevalmistust mõjutavad seega mitme tippsuusataja puhul erinevad plaanid ja haigustest taastumine.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

sport.err.ee värsked uudised

16:57

Swiatek loovutas teel poolfinaali kolm geimi, Svitolina vajas kolme setti

16:21

Eesti noorratturid jätkasid Poolas edukate võistlustega

15:36

Jokici agent kinnitas: Panathinaikos tegi NBA staarile pakkumise

15:13

Kindlalt lõppvõistlusele pääsenud Ceh: olen aasta parimas vormis

15:02

TÄNA OTSE | Mülla ja Moser püüavad EM-il pääsu lõppvõistlusele Uuendatud

14:59

Hollas ja Remmelg alustavad karjääri teist EM-i maailmameistrite vastu

14:24

Kriisa kohtuprotsess lükkus edasi: advokaadil pole aega tema juurde sõita

13:49

Duplantis pühendab EM-i oma äsja lahkunud vanaemale

13:41

Sai EM-debüüdist: see oli hea lahtijooks 200 m jaoks

13:17

Jefimova pääses EM-il kindlalt poolfinaali, Randväli ujus Eesti rekordi

laskesuusatamine

10.08

Bakkeni surma põhjus on endiselt teadmata

08.08

Lägreid uuest väljakutsest: olen spordis saavutanud kõik soovitu

04.08

Sadulasse istunud Jacquelin läheb Prantsusmaale medalit tooma

03.08

Prantsusmaa laskesuusatäht: kõige raskem pole võistlemine, vaid koondisesse pääsemine

jäähoki

31.07

Venemaa ja Valgevene jäävad ka järgmisel hooajal jäähoki MM-idelt eemale

29.07

Noor Kanada hokitäht sõlmis NHL-i rekordlepingu

24.07

Rooba: mängijates on motivatsiooni, mida enne MM-turniiri võitu polnud

03.07

Edmonton Oilers tugevnes äsja Stanley karika võitnud väravavahiga

freestyle suusatamine

24.07

Kelly Sildaru alustab treenerikarjääri

05.06

Tõnis Sildaru kaebab Harju maakohtu otsuse edasi

26.05

Prokurör: kumbki osapool pole võitja, see on ühe pere tragöödia

26.05

Tõnis Sildaru jäi süüdi tütre raha omastamises

kahevõistlus

09.07

Kristjan Ilves: kõige rohkem on kahju noortest

08.07

Loit kahevõistluse kadumisest: FIS on asju vaadanud läbi roosade prillide

08.07

Norra kahevõistleja: on oht, et see spordiala sureb välja

07.07

Suusaliidu juht ROK-i otsusest: see on kaotus kogu Eesti spordile

suusatamine

11:53

Tervisemured segavad Rootsi murdmaasuusakoondise hooaja ettevalmistamist

02.08

Jonna Sundling koondisest lahkumisest: saan nüüd teha seda, mida ise tahan

23.07

Bolšunov süüdistab Norrat Venemaa suusatajate eemal hoidmises

15.07

Tartu maraton saab maamärgi

kiiruisutamine

23.06

Kiiruisutamine peetakse 2030. aasta taliolümpial Hollandis

10.06

Petrõkina ja Liiv saavad võimaluse koos MM-il võistelda

07.05

Uisuliit valis uue juhatuse

06.05

Uisuliidu eriauhinnad said Petrõkina, Selevko, Liiv ja Varnavskaja

suusahüpped

10.08

Vagul hoiab suusahüppajate suvises sarjas viiendat positsiooni

02.08

Vagul saavutas suusahüpete suvisel GP-etapil teise koha

03.06

Artti Aigro uus treener näeb temas suurt potentsiaali

01.06

Artti Aigro jätkab karjääri USA koondise juures

iluuisutamine

09.08

Aleksandr Selevko alustas hooaega USA-s kindla esikohaga

09.08

Hooaja avanud Aleksandr Selevko asus USA-s liidriks

07.08

Kamila Valijeva sai neutraalse sportlase staatuse

22.07

Eesti jäätantsija esindab edaspidi Kanadat

mäesuusatamine

05.08

Ajaloo edukaim ülisuurslaalomisõitja lõpetas karjääri

16.05

Jaanuaris raskelt põlve vigastanud Teder: ilmselt olen lumel novembri lõpus

13.05

Tormis Laine vahetab tiimi ja suusamarki

01.05

Vonn: ainult üks operatsioon veel minna

jääkeegel

12.05

Kurlingupaar Kaldvee - Lill võtab aja maha

11.05

Segavõistkondade kurlingu Eesti meistriks tuli Harri Lille võistkond

11.05

Eesti kurlingukoondis jäi MM-i kvalifikatsiooniturniiril pidama alagruppi

07.05

Meeste kurlingukoondis avas MM-i kvalifikatsiooniturniiril võiduarve

lumelauasõit

26.05

Noor Eesti lumelaudur pääses Euroopa karikasarja finaaletapil poodiumile

16.05

Jaanuaris raskelt põlve vigastanud Teder: ilmselt olen lumel novembri lõpus

30.03

Lumelaudur Laura Anga teenis Austrias kõrgeid kohti

06.03

Laura Anga tuli juunioride MM-il seitsmendaks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo