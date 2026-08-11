Tervisemured segavad Rootsi murdmaasuusakoondise hooaja ettevalmistamist

Rootsi murdmaasuusakoondise hooajaeelne ettevalmistus on saanud tagasilöögi, sest Torsbys toimuvast treeninglaagrist jäävad haiguse tõttu eemale nii Ebba Andersson kui ka Frida Karlsson.

Rootsi suusakoondis teatas teisipäeval, et Karlsson ei sõida Torsbysse, vaid taastub külmetusest kodus. "Frida Karlsson jääb Torsbys toimuvast koondise laagrist eemale, kuna taastub kodus külmetusest," teatas Rootsi koondis pressiteates.

Päev varem tuli koondisel teatada, et laagrist jääb kõrvale ka Andersson. Olümpiavõitja on pärast varasemat haigust küll treeningutele naasnud, kuid pole veel täielikult taastunud, et teiste koondislastega Torsbys treenida.

Andersson otsustas seetõttu jätkata hooajaks valmistumist iseseisvalt kodus Piteås. Koondise sõnul pole ta veel valmis Torsby treeninglaagriga liituma.

Andersson ja Karlsson pole ainsad Rootsi tippsuusatajad, kes koondise laagris ei osale. Varem on iseseisvalt treenimise kasuks otsustanud ka Jonna Sundling ja Alvar Myhlback. Lisaks viibib Emma Ribom treeningutel USA-s.

Rootsi koondis kogunes Torsbys, et teha nädala jooksul suusatreeninguid ja valmistuda uueks hooajaks. Koondise hooajaeelset ettevalmistust mõjutavad seega mitme tippsuusataja puhul erinevad plaanid ja haigustest taastumine.