Kotsar hiilgas kaksikduubliga ja sai kaela uhke keti

Yokohama alistas laupäeval kodusaalis Shinshu Brave Warriorsi 85:78 (22:19, 15:16, 22:19, 26:24).

Kotsar viskas 19 punkti (kahesed 8/14, vabavisked 3/6), mis oli mängu teine näitaja ja võttis mängu parimana 14 lauapalli. Lisaks kogunes eestlase arvele kaks resultatiivset söötu ja kaks vaheltlõiget. Yokohama resultatiivseim oli 21 punkti toonud Isaiah Rivers.

"Oli pingeline mäng, kuid kõik võitlesid lõpuni ja andsid endast parima. Homme (pühapäeval - toim.) peame olema veelgi agressiivsemad. Täna sain palju punkte visata, sest kõik meeskonnakaaslased tegid minu elu lihtsamaks ja andsid palli pidevalt mulle. Olen nendele väga tänulik," rääkis Kotsar mängu järel.

Pärast mängu premeeriti Kotsarit riietusruumis uhke kaelaketiga. Tegemist on nn rändkarikaga, mis antakse mängijale, kes näitab platsil suurimat võitlejahinge.

Pühapäeval kohtub Yokohama (2-1) sama vastasega uuesti.