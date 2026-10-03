X!

Kotsar hiilgas kaksikduubliga ja sai kaela uhke keti

Korvpall
Maik-Kalev Kotsar koos tiimikaaslastega.
Maik-Kalev Kotsar koos tiimikaaslastega. Autor/allikas: b_corsairs/X
Korvpall

Eesti korvpallikoondislase Maik-Kalev Kotsari koduklubi Yokohama B-Corsairs teenis Jaapani kõrgliigas teise võidu.

Yokohama alistas laupäeval kodusaalis Shinshu Brave Warriorsi 85:78 (22:19, 15:16, 22:19, 26:24).

Kotsar viskas 19 punkti (kahesed 8/14, vabavisked 3/6), mis oli mängu teine näitaja ja võttis mängu parimana 14 lauapalli. Lisaks kogunes eestlase arvele kaks resultatiivset söötu ja kaks vaheltlõiget. Yokohama resultatiivseim oli 21 punkti toonud Isaiah Rivers.

"Oli pingeline mäng, kuid kõik võitlesid lõpuni ja andsid endast parima. Homme (pühapäeval - toim.) peame olema veelgi agressiivsemad. Täna sain palju punkte visata, sest kõik meeskonnakaaslased tegid minu elu lihtsamaks ja andsid palli pidevalt mulle. Olen nendele väga tänulik," rääkis Kotsar mängu järel.

Pärast mängu premeeriti Kotsarit riietusruumis uhke kaelaketiga. Tegemist on nn rändkarikaga, mis antakse mängijale, kes näitab platsil suurimat võitlejahinge.

Pühapäeval kohtub Yokohama (2-1) sama vastasega uuesti.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

14:36

Kotsar hiilgas kaksikduubliga ja sai kaela uhke keti

10:04

Euroliigas jätkab täiseduga neli meeskonda

02.10

Tiitlikaitsja Legia alustas liigahooaega napi võiduga

02.10

Tartu Ülikool pidi vastu võtma esimese kaotuse

02.10

Eesti-Läti liiga uustulnuk sai lisaajal esimese võidu kätte

02.10

Virtus alistas viimasel sekundil Olympiakose, skoorikuningas James sai viga

02.10

Tiitlikaitsja Aces lükkas Feveri veerandfinaalis konkurentsist

01.10

Jordani mängusärk müüdi oksjonil 11 miljoni euro eest

01.10

WNBA-s nähti teist õhtut järjest ajaloolist viskepäeva

01.10

Kullamäe koduklubi sai Roomas Totti meeskonnalt kuuma sauna

30.09

BC Pärnu pääses Euroopa karikasarjas põhiturniirile

30.09

Tartu Ülikooli korvpallimeeskond korjas teise võidu Lätist

30.09

TalTech/Alexela jätkab eurosarjas täiseduga

30.09

Leedu korvpallikoondis sai uue juhendaja

30.09

Drell ja Neptunas said eurosarja avamängus valusa kaotuse

videod

sport.err.ee uudised

15:06

Poolmaratoni Eesti meistriteks tulid Šalkauskas ja Hussar

14:36

Kotsar hiilgas kaksikduubliga ja sai kaela uhke keti

14:03

Purjelaudur Haava tegi oma parima tulemuse U-23 maailmameistrivõistlustel

13:25

Sardiinias haaras juhtohjad tiitlinõudleja Solberg

12:55

Verstappen alustab sel hooajal esmakordselt parimalt stardikohalt

12:21

TÄNA OTSE | Kas Eesti jalgpallikoondis avab kodupubliku ees võiduarve?

11:44

Rangersi noor puurivaht hoidis Red Wingsi nullil

11:08

Alcaraz mängis kaks eriilmelist setti

10:37

Tribuntsov ujus finaali neljanda ajaga

10:04

Euroliigas jätkab täiseduga neli meeskonda

09:29

Edin Džeko jättis koondisejalgpalliga hüvasti

08:56

Martin Arumäe: me ei ole ainsad, kellel on noor koondis

08:32

Kaarel Tilk: Rahvuste motokross on motosportlase laulupidu

08:04

"Spordipühapäev" võtab kokku ralliaasta

02.10

Jörgen-Matthias Talviku: eesmärk on kvalifitseeruda A-finaali

loetumad

02.10

Reedese rallipäeva lõpetas liidrina Neuville

02.10

Tartu Ülikool pidi vastu võtma esimese kaotuse

02.10

Duplantis jätab sisehooaja vahele

02.10

Tiitlikaitsja Legia alustas liigahooaega napi võiduga

02.10

Djokovic elas väikese ehmatuse üle

01.10

Selevko jäi lühikavas alla vaid valitsevale Euroopa meistrile

02.10

Selevko saavutas Gruusia võistlusel kolmanda koha

01.10

Petrõkina oli Gruusias lühikavas parim

10:04

Euroliigas jätkab täiseduga neli meeskonda

02.10

Prantsuse rattur viibib kunstlikus koomas

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo