Kotsar hiilgas kaksikduubliga ja sai kaela uhke keti
Eesti korvpallikoondislase Maik-Kalev Kotsari koduklubi Yokohama B-Corsairs teenis Jaapani kõrgliigas teise võidu.
Yokohama alistas laupäeval kodusaalis Shinshu Brave Warriorsi 85:78 (22:19, 15:16, 22:19, 26:24).
Kotsar viskas 19 punkti (kahesed 8/14, vabavisked 3/6), mis oli mängu teine näitaja ja võttis mängu parimana 14 lauapalli. Lisaks kogunes eestlase arvele kaks resultatiivset söötu ja kaks vaheltlõiget. Yokohama resultatiivseim oli 21 punkti toonud Isaiah Rivers.
"Oli pingeline mäng, kuid kõik võitlesid lõpuni ja andsid endast parima. Homme (pühapäeval - toim.) peame olema veelgi agressiivsemad. Täna sain palju punkte visata, sest kõik meeskonnakaaslased tegid minu elu lihtsamaks ja andsid palli pidevalt mulle. Olen nendele väga tänulik," rääkis Kotsar mängu järel.
Pärast mängu premeeriti Kotsarit riietusruumis uhke kaelaketiga. Tegemist on nn rändkarikaga, mis antakse mängijale, kes näitab platsil suurimat võitlejahinge.
本日の試合で最も『BONE MENTALITY』を体現した選手へと贈られる YBC(Yokohama Big Chain)️⛓️— 横浜ビー・コルセアーズ (@b_corsairs) October 3, 2026
記念すべき最初の受賞者は、19得点14リバウンドの活躍を見せた #マイク・コッツァー 選手
試合終了後、チームロッカーで行われた授与式をお届け⛓️⛓️⛓️#ビーコル pic.twitter.com/TXXWzqR4c5
Pühapäeval kohtub Yokohama (2-1) sama vastasega uuesti.
Toimetaja: Henrik Laever