Eesti – Luksemburg mängule on oodata üle 6000 pealtvaataja

Piletimüügitempot arvestades on kohtumisele oodata üle 6000 pealtvaataja. Nende seas on enam kui 100 Luksemburgi koondise poolehoidjat, kes paiknevad põhjatribüünil, vahendab jalgpall.ee.

Jalgpalliliit soovitab kõigil mängule tulijatel soetada pilet eelmüügist ning saabuda staadionile varakult. Nii on võimalik vältida järjekordi, läbida sujuvamalt pileti- ja turvakontroll ning võtta aega ka festivaliala melu nautimiseks.

Festivaliala avatakse staadioni kõrval kell 17.00. Lisaks DJ-duole RIX ja RENX tervitab seal külalisi maskott Siil ning tühjade kõhtude ja joogipoolise eest kannab hoolt Amps. Festivalialalt leiab mitmeid põnevaid atraktsioone, kus saab panna proovile oma täpsuse ja osavuse. Samuti ootab jalgpallisõpru fännikaup, mida saab soetada festivalialal asuvatest müügitelkidest. Alal liiguvad ringi ka jalgpalliliidu vabatahtlikud, kes müüvad mängukavasid ja värvivad soovijatel põsed sinimustvalgeks.

Staadioni väravad avatakse samuti kell 17. Koondised alustavad mängueelse soojendusega kell 18.15, hümn kõlab Tallinna Ülikooli Meeskoori esituses kell 18.50 ning kohtunik annab avavile kell 19.00.

Pääsmed kohtumisele on müügil Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel ja Piletilevis. Otsepilti mängust on võimalik jälgida ETV2 vahendusel.