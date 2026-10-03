Purjelaudur Haava tegi oma parima tulemuse U-23 maailmameistrivõistlustel

Pucki lahel toimunud maailmameistrivõistlustel osales kokku 148 sportlast 34 riigist. Võistlusnädala jooksul peeti nii rajasõite kui ka slaalomit ning sportlased said võistelda väga erinevates tuuleoludes. Haava alustas võistlust hästi ja oli nelja esimese sõidu järel 13. kohal. Kokkuvõttes lõpetas ta maailmameistrivõistlused 22. kohaga.

"Väga värskendav oli näha, et suudan eesotsas sõita ja kiirus on olemas. Olud olid segased – kaks päeva oli väga hea tuul, üks nõrgem ja üks keskmine, nii et saime kõike. Lisaks oli väga palju vetikaid," ütles Haava.

Tänavune tulemus parandab Haava mullust U-23 MM-i tulemust kahe koha võrra. 2025. aastal Portugalis Portimãos saavutas ta 95 sportlase seas 24. koha. "Ees ootab Brasiilia," lisas Haava.

Aksel Haava esindab Tallinna Purjelauakooli ja kuulub Eesti Purjetamise Liidu projekti "Noored talendid olümpiale LA2028", mille eesmärk on toetada Eesti noorte tipppurjetajate ettevalmistust 2028. aasta Los Angelese olümpiamängudeks.