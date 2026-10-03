X!

Purjelaudur Haava tegi oma parima tulemuse U-23 maailmameistrivõistlustel

Purjetamine
Aksel Haava.
Aksel Haava. Autor/allikas: Eesti Purjetamise Liit
Purjetamine

Purjelaudur Aksel Haava lõpetas Poolas Puckis toimuvad iQFOiL U-23 maailmameistrivõistlused 22. kohaga 108 mehe konkurentsis. Eesti Purjetamise Liidu projekti "Noored talendid olümpiale LA2028" kuuluvale Haavale on see senine parim tulemus U-23 maailmameistrivõistlustelt.

Pucki lahel toimunud maailmameistrivõistlustel osales kokku 148 sportlast 34 riigist. Võistlusnädala jooksul peeti nii rajasõite kui ka slaalomit ning sportlased said võistelda väga erinevates tuuleoludes. Haava alustas võistlust hästi ja oli nelja esimese sõidu järel 13. kohal. Kokkuvõttes lõpetas ta maailmameistrivõistlused 22. kohaga.

"Väga värskendav oli näha, et suudan eesotsas sõita ja kiirus on olemas. Olud olid segased – kaks päeva oli väga hea tuul, üks nõrgem ja üks keskmine, nii et saime kõike. Lisaks oli väga palju vetikaid," ütles Haava.

Tänavune tulemus parandab Haava mullust U-23 MM-i tulemust kahe koha võrra. 2025. aastal Portugalis Portimãos saavutas ta 95 sportlase seas 24. koha. "Ees ootab Brasiilia," lisas Haava.

Aksel Haava esindab Tallinna Purjelauakooli ja kuulub Eesti Purjetamise Liidu projekti "Noored talendid olümpiale LA2028", mille eesmärk on toetada Eesti noorte tipppurjetajate ettevalmistust 2028. aasta Los Angelese olümpiamängudeks.

Toimetaja: Henrik Laever

viimased uudised

15:06

Poolmaratoni Eesti meistriteks tulid Šalkauskas ja Hussar

14:36

Kotsar hiilgas kaksikduubliga ja sai kaela uhke keti

14:03

Purjelaudur Haava tegi oma parima tulemuse U-23 maailmameistrivõistlustel

13:25

Sardiinias haaras juhtohjad tiitlinõudleja Solberg

12:55

Verstappen alustab sel hooajal esmakordselt parimalt stardikohalt

12:21

TÄNA OTSE | Kas Eesti jalgpallikoondis avab kodupubliku ees võiduarve?

11:44

Rangersi noor puurivaht hoidis Red Wingsi nullil

11:08

Alcaraz mängis kaks eriilmelist setti

10:37

Tribuntsov ujus finaali neljanda ajaga

10:04

Euroliigas jätkab täiseduga neli meeskonda

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula spordisaadet

kuula podcasti

raadiouudised

29.09

Meeste hokiliiga play-off'i seeriad muudetakse seitsmemänguliseks

21.09

Emma Triin Seer pürgib kõrgesse mängu: nukrutsemiseks aega pole

07.09

Andri Aganits: peame olema need, kes ise otsustavad mänge

07.09

Nõmme Unitedi tegevjuht uuest peatreenerist: Eric ei kõhelnud hetkekski

07.09

Tartu võrkpallijuht koondisest: minu meelest ei ole meil X-faktoriga mängijat

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

02.10

Reedese rallipäeva lõpetas liidrina Neuville

02.10

Tartu Ülikool pidi vastu võtma esimese kaotuse

02.10

Duplantis jätab sisehooaja vahele

02.10

Tiitlikaitsja Legia alustas liigahooaega napi võiduga

02.10

Djokovic elas väikese ehmatuse üle

01.10

Selevko jäi lühikavas alla vaid valitsevale Euroopa meistrile

02.10

Selevko saavutas Gruusia võistlusel kolmanda koha

01.10

Petrõkina oli Gruusias lühikavas parim

10:04

Euroliigas jätkab täiseduga neli meeskonda

02.10

Prantsuse rattur viibib kunstlikus koomas

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo