Wimbledoni loos tõi Williamsile soodsa avaringi, Djokovici võib oodata tippduell

Williams naaseb suure slämmi üksikmängu ligi neli aastat kestnud pausi järel – viimati mängis ta võistlusel 2022. aasta USA lahtistel meistrivõistlustel. Korraldajate vabapääsmega põhiturniirile pääsenud ameeriklannale naeratas ka loos, sest avaringus kohtub ta maailma 53. reketi Maya Jointiga. 20-aastane austraallanna pole Wimbledonis veel võiduni jõudnud ning on võitnud vaid ühe oma viimasest 14 kohtumisest.

Naiste valitsev meister Iga Swiatek alustab tiitlikaitset ameeriklanna Taylor Townsendi vastu. Maailma esireket Aryna Sabalenka kohtub avaringis serblanna Teodora Kostoviciga, briti esireket Emma Raducanu aga horvaatlanna Antonia Ruziciga. Edu korral võivad Sabalenka ja Raducanu minna vastamisi juba kolmandas ringis.

Seitsmekordne Wimbledoni võitja Novak Djokovic alustab turniiri kohtumisega hiinlase Wu Yibingi vastu. Loos võib talle aga juba teises ringis tuua vastu kreeklase Stefanos Tsitsipase, kui mõlemad avaringist edasi pääsevad.

Valitsev meister Iga Swiatek alustab tiitlikaitset ameeriklanna Taylor Townsendi vastu. Maailma esireket Arina Sabalenka kohtub avaringis serblanna Teodora Kostoviciga ning võib Williamsi tabelipoolel minna ameeriklannaga vastamisi juba hilisemates ringides.

Tiitlikaitsja Jannik Sinner läheb avaringis vastamisi serblase Miomir Kecmanoviciga. Itaallane pole võistelnud pärast üllatuslikku teise ringi kaotust tänavustel Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel. Turniirilt jääb eemale Carlos Alcaraz, kes taastub jätkuvalt randmevigastusest.

Wimbledoni põhiturniir peetakse 29. juunist 12. juulini ning avaringi kohtumised toimuvad 29. ja 30. juunil.