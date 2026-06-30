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Tiitlikaitsja Swiatek alustas Wimbledonis keerulise võiduga

Tennis
Iga Swiatek
Iga Swiatek Autor/allikas: SCANPIX/AP
Tennis

Eelmisel aastal esimest korda Wimbledoni slämmiturniiril võidutsenud poolatar Iga Swiatek alustas tänavust turniiri kolmesetilise võiduga Taylor Townsendi üle.

Maailma edetabelis kolmandal real asetsev Swiatek näitas avasetis taset, kui võitis 1:1 viigiseisult viis geimi järjest, vormistades kindla 6:1 võidu. Teises setis kaotas poolatar aga esimesed neli geimi ning Townsend (WTA 79.) viis 6:2 võiduga kohtumise otsustavasse setti.

Naised vahetasid siis Swiateki juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 3:2, mil 25-aastane poolatar Townsendi servi murdis. Ameeriklanna vastas siis samaga, aga Swiatek murdis seejärel veel korra ning realiseeris veidi üle kahe tunni väldanud matšis 6:1, 2:6, 6:3 võidu.

Swiatek oli pärast võitu pisarais ning ütles, et tema hooaeg pole läinud plaanipäraselt. "Ma ei tea, kas olen see aasta kolmesetilise matši võitnud. Olen väga õnnelik, et suutsin seda siin teha. Valitseva meistrina alustada on midagi erilist, mul on heameel, et saan siin olla," sõnas emotsionaalne poolatar. "Vahel tundub ainuüksi servimine keeruline, pean endasse rohkem uskuma. Kuulasin treenereid, nad toetasid mind välja palju. Tean, et pean soliidselt ja ettevaatlikumalt mängima, alati pole vaja äralööki või serviässa. See võit oli väga tähtis, nüüd saab edasi liikuda."

Swiatek lõi vastasele kaks ässa, aga patustas lausa üheksa topeltveaga. Lisaks jäi ta arvele 36 lihtviga. Townsendi lõi kolm ässa ning paarismänguspetsialist tegi kaks topeltviga ja 23 lihtviga. Poolatar realiseeris esimeselt servilt 67-protsendilise eduga (Townsend 56%) ning teiselt pallingult 48-protsendiliselt (Townsend 52%). Murdevõimalusi oli Swiatekil seitse ning ta realiseeris neist viis. Townsend sai 12 võimalust, realiseerides neist kolm.

Swiatek läheb teises ringis kokku 2021. aastal finaalis kaotanud Karolina Pliškovaga (WTA 37.), tšehhitar alistas avaringis kaasmaalase Tereza Valentova (WTA 54.) 6:3, 6:4. Kaks aastat tagasi paarismänguturniiril võidutsenud Townsend alustab Katerina Siniakovaga tänavust turniiri kolmapäeval.

Mullune finalist Amanda Anisimova (WTA 6.) teenis oma avamatšis Põhja-Makedoonia tennisisti Lina Gjorcheska (WTA 222.) üle 6:3, 6:2 võidu. Tunamullu finaali pääsenud Jasmine Paolini (WTA 17.) kaotas 19-aastase ameeriklanna Robin Montgomery (WTA 195.) vastu avasetti nulliga, aga vormistas seejärel ikkagi 0:6, 6:4, 7:5 võidu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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