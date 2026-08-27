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Alcaraz ja Djokovic loositi USA lahtistel ühele tabelipoolele

Tennis
Carlos Alcaraz ja Novak Djokovic.
Carlos Alcaraz ja Novak Djokovic. Autor/allikas: SCANPIX/Reuters
Tennis

Neljapäeval loositi aasta viimase tennise suure slämmi turniiri, USA lahtiste põhitabel. Meeste üksikmängus kuuluvad tiitlikaitsja Carlos Alcaraz (ATP 3.) ja neljakordne tšempion Novak Djokovic (ATP 5.) mõlemad tabeli alumisse poolde.

Tiitlikaitsja Alcaraz sai USA lahtisteks teise asetuse ja läheb avaringis vastamisi neutraalse lipu all mängiva Roman Safiulliniga (ATP 98.). Edu korral kohtub Alcaraz teises ringis kas portugallase Jaime Faria (ATP 70.) või ameeriklase Jenson Brooksbyga (ATP 73.).

Djokovic on Alcaraziga samas tabelipooles, aga selle ülemises veerandis ehk saaks tiitlikaitsja vastu mängida alles poolfinaalis. Djokovicil on neljas asetus ning alustab oma teekonda argentiinlase Mariano Navone (ATP 48.) vastu. Selle paari võitja mängib teises ringis kas 2016. aasta võitja šveitslase Stan Wawrinkaga (ATP 127.) või 2019. aasta poolfinalisti itaallase Matteo Berrettiniga (ATP 43.).

Kõrgeima asetusega on tänavu Prantsusmaa lahtised võitnud Alexander Zverev (ATP 2.). Sakslane alustab turniiri itaallase Lorenzo Sonego (ATP 91.) vastu ning esimene asetusega vastane võib Zverevile vastu tulla alles neljandas ringis.

Naiste üksikmängus kohtub maailma esireket ja tiitlikaitsja valgevenelanna Arina Sabalenka avaringis kolumblanna Camila Osorioga (WTA 58.).

Jelena Rõbakina (WTA 2.), Coco Gauff (WTA 4.) ja Iga Swiatek (WTA 8.) sattusid kõik tabeli alumisse poolde. Rõbakina läheb esimeses ringis vastamisi 17-aastase ameeriklanna Thea Frodiniga (WTA 550.), Gauff mängib türklanna Zeynep Sönmezega (WTA 52.) ning Swiatekit ootab ees mõõduvõtt hiinlanna Wang Xiyuga (WTA 82.).

USA lahtiste põhiturniir algab pühapäeval, 30. augustil.

Toimetaja: Henrik Laever

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