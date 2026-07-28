Djokovic ja Sabalenka ühendavad USA lahtisteks jõud

USA lahtiste segapaarismäng toimub teist aastat järjest nädal enne põhiturniiri algust, 24.-26. augustil, et meelitada osalema tipptennisiste, kes muidu keskenduvad üksikmänguturniirile.

Mullu tekitas korraldajate otsus omajagu pingeid. Ka aasta varem New Yorgis triumfeerinud Sara Errani ja Andrea Vavassori alistasid finaalis üksikmängutähed Iga Swiateki ja Casper Ruudi 6:3, 5:7, 10:6. "Kui oleksime avaringis Taylor Fritzile ja Jelena Rõbakinale kaotanud, poleks see paarismängu jaoks olnud heaks olukorraks. Meie jaoks oli tähtis vastupidist tõestada. Need kaks päeva olid paarismängu tuleviku jaoks väga tähtsad," rääkis Vavassori siis.

"Tegime seda kõigi paarismängijate nimel, kes ei saanud sel turniiril osaleda," lisas Errani toona.

Errani - Vavassori, Swiatek - Ruud ja Rõbakina - Fritz osalevad USA lahtistel segapaarismängus ka tänavu, lisaks neile on jõud ühendanud näiteks Novak Djokovic ja Arina Sabalenka, Naomi Osaka ja Kei Nishikori ning Jessica Pegula ja Jack Draper.