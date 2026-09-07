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Noskova lülitas teist slämmiturniiri järjest Kostjuki konkurentsist

Tennis
Linda Noskova ja Marta Kostjuk
Linda Noskova ja Marta Kostjuk Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Tennis

Täpselt nagu Wimbledoni suure slämmi turniiril, alistas tšehhitar Linda Noskova USA lahtistel ukrainlanna Marta Kostjuki. Edasipääsu veerandfinaali tagas ka naiste esireket Arina Sabalenka.

Noskova (WTA 6.) võitis Kostjuki vastu avaseti 7:5 ning sai teises setis 5:3 eduseisul kaks matšpalli, kuid ukrainlanna kaevas august välja ning viis 7:5 võiduga kohtumise otsustavasse setti. Noskova murdis seal seisul 2:2 ja kuigi Kostjuk vastas koheselt, õnnestus Noskoval veel korra murda ning seejärel kuuenda matšpalliga 6:4 võit vormistada.

Tšehhitar sai teist slämmiturniiri järjest ukrainlanna üle võidu, juulis läksid nad vastamisi Wimbledoni poolfinaalis. "Olen enamgi kui rahul, see oli üks raske matš," rääkis Noskova pärast matši. Mängisime enam kui kaks tundi, aga närv oli juba alguses sees. Mitu väga olulist punkti, koormus langes õlgadelt."

Wimbledonis karjääri esimese slämmivõidu saavutanud Noskova on võitnud slämmidel 11 matši järjest, aga saab veerandfinaalis esireketi Arina Sabalenka näol tõelise proovikivi. Valgevenelanna teenis edasipääsu, kui alistas ameeriklanna Taylor Townsendi (WTA 96.) kindlalt 6:4, 6:3.

Pühapäeval selgus veel kaks veerandfinalisti, kui ameeriklanna Jessica Pegula (WTA 3.) alistas Sorana Cirstea (WTA 17.) 6:3, 6:4 ning ameeriklanna Emma Navarro (WTA 27.) alistas venelanna Anna Kalinskaja (WTA 23.) 6:4, 6:2.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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