Sinner sai Prantsusmaa lahtisteks soodsa, Djokovic keerulise loosi

Mullu Prantsusmaa lahtised võitnud Carlos Alcarazi puudumisel kindlaks suurfavoriidiks oleva Sinneri vastane kolmandas ringis võib olla 30. asetusega Corentin Moutet ja poolfinaalis näiteks Felix Auger-Aliassime.

24-kordne slämmivõitja Novak Djokovic alustab turniiri prantslase Giovanni Mpetshi Perricard' vastu, aga edasi ei lähe lihtsamaks: kolmandas ringis võib vastaseks olla Joao Fonseca, kaheksandikfinaalis kahekordne finalist Casper Ruud ja poolfinaalis tunamullune finalist Alexander Zverev.

Viimast korda Prantsusmaa lahtistel osalev Stan Wawrinka mängib avaringis 17. asetusega Arthur Filsi vastu.

Naiste turniiril läheb maailma esireket Arina Sabalenka vastamisi hispaanlanna Jessica Bouzas Maneiroga. Mullu kodupubliku rõõmuks üllatuslikult poolfinaali jõudnud Lois Boisson võib neljandas ringis kohtuda Gauffiga, ameeriklanna edu korral on ootamas Gauffi ja Sabalenka poolfinaal.

Läti esireket Jelena Ostapenko võib kolmandas ringis vastamisi minna kolmanda asetusega Iga Swiatekiga, keda ta on võitnud kõigis kuues omavahelises mängus. Selle paari võitjat võib veerandfinaalis oodata ukrainlanna Elina Svitolina. Teise asetusega Jelena Rõbakina alustab turniiri sloveenlanna Veronika Erjaveci vastu.