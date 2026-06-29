Sabalenka jalutas Wimbledonis teise ringi

Sabalenka oli kohtumist juhtimas 6:2 ja servimas seisul 5:2 matši võidule, aga otsustaval momendil suutis ka Kostovic maailma esinumbri pallingu murda. Järgmises geimis murdis Sabalenka end siiski võitjaks.

Sabalenka esimene serv töötas 73-protsendiliselt. Esimeselt servilt võttis ta 83 ja teiselt 55 protsenti punktidest. Kostovici vastavad näitajad olid 63, 59 ja 32 protsenti.

Järgmises ringis läheb Sabalenka vastamisi maailma edetabelis 57. kohta hoidva ameeriklanna McCartney Kessleriga, kes ta mullu Indian Wellsi turniiril kahes setis võitis.

Hiljuti suurüllatusena Prantsusmaa lahtiste finaali jõudnud poolatar Maja Chwalinska (WTA 21.) teist suurturniiri järjest nii edukas ei olnud. Ta kaotas Tai esindajale Mananchaya Sawangkaewile (WTA 164.) 6:2, 5:7, 2:6.

Läti esinumber Jelena Ostapenko (WTA 31.) lülitas konkurentsist kohaliku mängija Harriet Darti (WTA 152.) 6:3, 3:6, 6:4.