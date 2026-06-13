Kuuendas WTA turniiri finaalis mänginud Neel pidi leppima kaotusega

Oma karjääris kuuendat korda WTA turniiril paarismängus finaali pääsenud Ingrid Neel jäi 's-Hertogenboschis koos oma partneri Giuliana Olmosega 2:6, 6:2, 7:10 alla Jaapani-Taiwani duole Shuko Aoyama - Liang En-shuo.

Kui laupäevase finaali avasetis võitsid Neel ja Olmos oma servil 25 mängitud punktist ainult 11 (44%), siis teises setis oldi vastupidiselt äärmiselt kindlad: 17 servipunktist kuulus neile 16 ning kolmest murdepallist kasutas Eesti-Mehhiko paar ära kaks.

Otsustavas kiires lõppmängus jäid Neel ja Olmos 0:3 kaotusseisu ning vastased hoidsid stabiilselt kolmepunktilist edu, ühe matšpalli suutsid Neel ja Olmos küll tõrjuda, aga võit kuulus siiski vastastele.

Neel mängis WTA taseme paarismängufinaalis kuuendat korda: võidud on tulnud Copa Colsanitases (Colombia), Nottinghamis, Tokyos (sealjuures WTA 500 turniiril) ja tunamullu just 's-Hertogenboschis.