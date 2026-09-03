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Neel ja Olmos alistasid USA lahtistel asetusega paari

Tennis
Ingrid Neel.
Ingrid Neel. Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Tennis

Eesti tennisist Ingrid Neel ja mehhiklanna Giuliana Olmos alustasid USA lahtistel naiste paarismängu turniiri kiire võiduga.

Neel - Olmos läksid avaringis vastamisi 11. asetusega paari Shuko Aoyama (Jaapan) - Liang En-shuoga (Taiwan).

Eesti-Mehhiko duo ei jätnud esimeses setis vastastele erilist võimalust, teenides 25 minutiga kindla 6:1 setivõidu. Teises setis osutasid vastased tugevamat vastupanu, aga Neel ja Olmos jäid peale numbritega 6:4. Kohtumine kestis kokku 63 minutit.

Neel ja Olmos realiseerisid viiest murdepallist neli (vastased 1/2), sooritasid 12 lihtvea kõrval 17 äralööki (vastased 11 ja 8) ning võitsid kõikidest mängitud punktidest 75 (vastased 36).

Järgmises ringis tuleb vastamisi minna kas Peyton Stearns (USA) - Kimberly Birrelli (Austraalia) või Ena Shibahara (Jaapan) - Lanlana Tararudeega (Tai).

Toimetaja: Henrik Laever

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