Kostjuk sammus kindla võiduga Wimbledoni poolfinaali

Ukraina tennisist Marta Kostjuk jõudis esimest korda Wimbledoni tenniseturniir naiste üksikmängu poolfinaali, kui alistas veerandfinaalis 2024. aasta finalisti Jasmine Paolini tulemusega 6:3, 6:2.

12. asetusega Kostjuk vajas 13. asetusega itaallanna alistamiseks vaid 69 minutit. Ukrainlanna murdis avasetis vastase servi kahel korral ning jätkas samas tempos ka teises setis, kus vormistas kindla võidu veel kahe servimurde toel. Paolini ei teeninud kogu kohtumise jooksul ainsatki murdepalli.

Kostjuk mängis esimest korda Wimbledoni üksikmängu veerandfinaalis. Ta realiseeris kaheksast murdepallivõimalusest neli ning võitis 90 protsenti esimese servi punktidest. Paolini tegi kohtumises 26 sundimatut viga, Kostjuk 19.

"Siin võitmine polnud täna isegi plaanis. Tahtsin lihtsalt väljakule minna, nautida mängu ja pakkuda head etendust," ütles Kostjuk pärast kohtumist.

Tegemist on Kostjuki teise järjestikuse suure slämmi poolfinaaliga. Esimest korda jõudis ta nelja parema sekka tänavustel Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel, kus kaotas hilisemale tšempionile Mirra Andrejevale.

Võiduga kordas Kostjuk Ukraina parimat tulemust Wimbledoni naiste üksikmängus, millega oli varem kahel korral hakkama saanud Elina Svitolina. Lisaks oli see talle juba 21. võit viimase 22 WTA tuurimängu jooksul.

Poolfinaalis kohtub Kostjuk üheksanda asetusega tšehhitari Linda Noskovaga, kes alistas veerandfinaalis belglanna Elise Mertensi 6:3, 7:5 ja jõudis karjääri esimesse suure slämmi turniiri poolfinaali.